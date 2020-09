"Po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych na rynki wracają amerykańscy inwestorzy. W USA obserwujemy negatywne nastawienie inwestorów do spółek technologicznych, co wywiera presję na ryzykowne aktywa z innych rynków. Dlatego mamy powtórkę sytuacji z końcówki ubiegłego tygodnia, czyli powrót do dolara i wzrost awersji do ryzyka na walutach rynków wschodzących. W takim środowisku trudno będzie zobaczyć silniejszego złotego i spodziewam się, że EUR/PLN będzie w okolicach 4,45, a może nawet i 2-3 grosze wyżej. Taka sytuacja może się utrzymać przynajmniej do czwartku" - powiedział PAP Biznes Konrad Białas.

W czwartek odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Zdaniem ekonomistów, jest to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu.

RYNEK DŁUGU

"Rynek obligacji skarbowych dość spokojnie znosi obecną sytuację na innych rynkach. Rentowności na rynkach bazowych, czyli w USA i Niemczech, spadają, co odzwierciedla wzrost awersji do ryzyka. Na krajowym rynku długu nie widać mocnych ruchów. Polski rynek długu pozostaje uśpiony ze względu na brak konkretnych informacji z rynku pierwotnego. Docelowo możemy w najbliższych dniach obserwować presję z rynków zewnętrznych, dlatego w tym tygodniu rentowności polskich 10-latek powinny poruszać się w okolicy poziomów 1,35-1,36 proc." - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,677 proc. (-4,6 pb), a niemieckich -0,497 proc. (-3,7 pb).

wtorek wtorek poniedziałek 15.23 9.49 15.27 EUR/PLN 4,4479 4,4445 4,4478 USD/PLN 3,7726 3,7625 3,7625 CHF/PLN 4,1128 4,1000 4,1102 EUR/USD 1,1790 1,1813 1,1821 WS0922 0,10 0,09 0,10 DS0725 0,69 0,71 0,71 DS1030 1,38 1,40 1,40

