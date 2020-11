"Czwartek na rynkach finansowych upływa pod znakiem mniejszej aktywności inwestorów z uwagi na Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Na rynku walutowym obserwujemy umocnienie się dolara do euro. Jednym z powodów, który może wpływać na słabsze euro jest niepewność inwestorów, co do konkretnych działań Europejskiego Banku Centralnego w kwestii polityki monetarnej w grudniu" - powiedziała Monika Kurtek.

Inwestorzy w czwartek mogli się zapoznać z minutkami z posiedzenia EBC. Jak wynika z opublikowanego protokołu, większe niż oczekiwano spowolnienie tempa wzrostu PKB i osłabienie dynamiki inflacji mogą uzasadniać podjęcie działań w zakresie polityki monetarnej w grudniu.

"Wygląda na to, że inwestorzy oczekiwali jeszcze bardziej gołębiego przekazu z minutes EBC" - oceniła ekonomistka.

"Sytuacja EUR/USD ma duży wpływ na złotego, który w czwartek osłabia się do euro. Dlatego spodziewam się, że EUR/PLN sesję zamknie w okolicy 4,47-4,475. Z kolei w piątek spodziewam się lekkiego odreagowania dzisiejszego ruchu i złoty ma szanse na koniec tygodnia być trochę mocniejszy" - oceniła Monika Kurtek.

W czwartek kurs EUR/PLN wynosi 4,4771 i jest prawie jeden grosz wyżej niż w środowe popołudnie.

RYNEK DŁUGU

"Z powodu wspomnianego już Święta Dziękczynienia, w czwartek nie działa amerykański rynek długu. Z kolei w strefie euro, w szczególności śledząc niemieckie papiery dłużne, obserwujemy spadki rentowności. W Polsce także widzimy, że dochodowości SPW są niższe. Szczególnie mocno zniżkują rentowności na długim końcu krzywej" - powiedziała Monika Kurtek.

"W piątek rentowności 10-latek także mogą lekko zniżkowań i na koniec tygodnia zobaczymy je na poziomie 1,19-1,20 proc." - wskazała.

Na przetargu zamiany MF sprzedało papiery OK0423, PS0425, WZ1126, DS1030, WZ1131 za 3.746,935 mln zł oraz odkupiło obligacje WZ0121, PS0421, OK0521, PS0721 i DS1021 łącznie za 3.703,785 mln zł.

PFR planuje do kwietnia 2021 r., na sfinansowanie Tarczy 2.0, wyemitować obligacje na łączną kwotę ok. 20 mld zł lub więcej - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Najbliższa emisja na ok. 5 mld zł planowana jest na początek stycznia.

Na rynkach bazowych: w USA jest święto, a dochodowość 10-letnich obligacji niemieckich wynosi -0,586 proc. (-1,5 pb).