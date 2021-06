"Złoty się trochę osłabił. To wspomogło eksport. Ale bynajmniej szaleńczo się nie osłabiał, znowu jest tendencja do wzmacniania się złotego. To świadczy o tym, że gospodarka się całkiem nieźle trzyma" - powiedział Żyżyński podczas webinarium online "Czy i jak grozi nam inflacja?" zorganizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Na początku maja prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński poinformował, że NBP nie przewiduje w najbliższym czasie kontynuacji żadnych interwencji na rynku walutowym, a celem banku centralnego nie jest kurs walutowy.