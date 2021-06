"We wtorek mamy odbicie złotego od poziomu 4,50/EUR, który jest w moim odczuciu punktem krótkoterminowej równowagi. To, że teraz jesteśmy wyżej może po części świadczyć o realizacji zysków na koniec miesiąca. Przy braku większego zainteresowania rynkiem walutowym inwestorów z Frankfurtu i Londynu, być może złoty reaguje na informacje polityczne. Może być tak, że część inwestorów chce wycisnąć poranne doniesienia, że Unia pracuje nad działaniami prawnymi wobec Polski ws. praw mniejszości LGBT" - powiedział Konrad Białas.

"Nie przywiązywałbym jednak większej wagi do dzisiejszej reakcji na złotym. Sytuacja powinna się odwrócić w oczekiwaniu na środowy odczyt inflacji w kraju, szczególnie że w przyszłym tygodniu jest posiedzenie RPP. Ja tak nie uważam, ale rynek może liczyć, że potwierdzenie wysokiej inflacji wpłynie na narrację Rady. Z tego względu spodziewam się, że w najbliższych dniach EUR/PLN może ponownie testować 4,50" - dodał.

W środę, o godz. 10 GUS poda szybki szacunek inflacji w Polsce za czerwiec.

Po południu EUR/PLN zwyżkuje o 0,3 proc. do ok. 4,52, USD/PLN rośnie o 0,7 proc. do 3,80, a EUR/USD idzie w dół o 0,3 proc. do 1,19.

RYNEK DŁUGU

We wtorek 2-letnie SPW pozostawały bez większych zmian, a środek i długi koniec krzywej poszły w dół po ok. 2 pb.

"W krótkim terminie krótki koniec krajowej krzywej dochodowości może zwyżkować, jeżeli środowy odczyt inflacji okaże się wysoki. Na rynkach bazowych nie obserwujemy ostatnio wielkich ruchów, rentowności 10-latek stabilizują się w okolicy 1,5 proc. Spodziewam się, że także na krajowym rynku nie zaobserwujemy w kolejnych dniach większych zmian" - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez zmian na poziomie 1,5 proc., a niemieckich rosną o blisko 2 pb do -0,169 proc.