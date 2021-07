"W środę mamy niewielkie osłabienie złotego i kurs EUR/PLN wraca do poziomu 4,52. Ruch ten jest spójny z tym, co widzimy wśród walut regionu. Można nawet powiedzieć, że złoty na ich tle wyróżnia się pozytywnie. Po umocnieniu dolara widać, że globalny sentyment jest negatywny - pogorszył się po wczorajszych indeksach ISM w USA i ZEW w Niemczech" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Przypomniał, że we wtorek indeks ISM w usługach w USA w VI wyniósł 60,1 pkt. wobec konsensusu 63,5 pkt., a ZEW w Niemczech w VII wyniósł 63,3 pkt., wobec oczekiwanych 75,2 pkt.

"Z tyłu głowy inwestorzy mają także to, co dzieje się z przebiegiem pandemii. To buduje mieszankę mniejszego optymizmu niż był jeszcze niedawno" - dodał.

"Spodziewam się, że do końca tygodnia na EUR/PLN pozostaniemy w okolicy 4,52, może nieco wyżej. To, co usłyszymy jutro od RPP i w piątek od prezesa Glapińskiego, spodziewam się, że nie będzie wsparciem dla złotego. Pytanie, jak rynek odbierze lipcową projekcję - być może zignoruje łagodne komentarze RPP i wyciągnie własne wnioski z założeń dotyczących inflacji" - ocenił.

W środę po południu EUR/PLN rośnie o 0,3 proc. do 4,52, a USD/PLN zwyżkuje o 0,5 proc. i zbliża się do 3,84. W tym czasie EUR/USD traci 0,2 proc. do 1,18.

RYNEK DŁUGU

Krajowa krzywa rentowności przesunęła się w środę w dół, w tym najmocniej na jej długim końcu - o 3 pb.

"Na krajowym rynku długu niewiele się dzieje. Pozostajemy na nieco wyższych poziomach niż na koniec zeszłego tygodnia, ale te zmiany są relatywnie niewielkie. Krajowe papiery żyją swoim życiem, w oderwaniu od rynków bazowych. Wydaje się, że znaczenie dla notowań będą miały te same czynniki co na złotym. Czekamy także na impulsy kolejnego tygodnia. Spodziewam się jednak, że w najbliższych dniach rentowności pozostaną stabilne" - wskazał Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA idą w dół o 4 pb do 1,328 proc., a w Niemczech tracą 3 pb do -0,297 proc.

środa środa 15.42 9.39 EUR/PLN 4,5259 4,5182 USD/PLN 3,8354 3,8246 CHF/PLN 4,1451 4,1403 EUR/USD 1,1800 1,1814 OK0423 0,354 0,360 DS0726 1,25 1,26 DS1030 1,65 1,63

