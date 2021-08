"Na EUR/PLN w zasadzie niewiele się dzieje, gdyż brak jest impulsów do wybicia. Z jednej strony nie ma zmian w polityce pieniężnej - pozostaje to obciążeniem dla waluty, co widać w relacji do forinta. Węgry po raz kolejny podniosły stopy procentowe, a złoty jest najsłabszy wobec tamtejszej waluty od ponad dwóch lat. Z drugiej strony mamy kolejne rekordy na Wall Street, co pomaga walutom rynków wschodzących" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Te dwa czynniki równoważą się wzajemnie, przez co, dopóki w którymś z tych obszarów nic się nie zmieni, EUR/PLN pozostanie w miarę stabilny w okolicy obecnych poziomów" - ocenił.

W środę po południu kurs EUR/PLN notowany jest blisko poziomu odniesienia, tuż powyżej 4,57, a USD/PLN nieco powyżej 3,89. W tym czasie EUR/USD jest niecałe 0,1 proc. pod kreską, na 1,175.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW kontynuowały ruch z początku tygodnia i zwyżkowały w środę o kolejne 3 pb na środku i długim końcu krzywej.

"Wydaje się, że w terminie kolejnych kilku tygodni presja na wzrost rentowności będzie się utrzymywać. Z jednej strony mamy sytuację na rynku globalnym, gdzie rentowności wyraźnie spadły z wiosennych szczytów. Z kolei w Polsce inflacja nadal jest na wysokim poziomie i nie wydaje się, żeby miało się to szybko zmienić. Choć NBP odpycha od siebie dyskusję o podwyżkach, to ta presja na wzrosty rentowności nigdzie się nie wybiera" - wskazał Przemysław Kwiecień.

"Dochodowość 10-latek może w kolejnych tygodniach kierować się w stronę 2 proc." - dodał.

Ekonomista zwrócił uwagę na piątkowe sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Część ekspertów spodziewa się, że zostaną na nim przedstawione szczegóły dotyczące ograniczania programu skupu aktywów przez Fed.

"Wydaje mi się, że temat Jackson Hole jest nieco wyolbrzymiony. Do tej pory Fed miał wiele okazji i powodów, żeby zmienić coś w swojej polityce, więc raczej nie skorzysta z takiej okazji na konferencji naukowej" - ocenił.

W środę po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,309 proc. (+2 pb), a niemieckich wynosiły -0,440 proc. (+4 pb)