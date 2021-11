Deprecjacja złotego od początku września do teraz wyniosła ok. 4 proc . Szacuje się, że 3 proc. z tego to efekt umocnienia się dolara – powiedziała w środę w Sejmie wiceprezes NBP Marta Kightley.

„Deprecjacja złotego od początku września do teraz wyniosła ok. 4 proc. Jest to w dużej mierze związane z umocnieniem się dolara wobec euro, bo umocnienie się dolara wpływa na osłabienie złotego” – powiedziała w środę podczas obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych wiceprezes NBP Marta Kightley. Reklama Dodała, że wpływ umocnienia się dolara na osłabienie złotego da się oszacować na podstawie danych historycznych. „Szacuje się, że z tych 4 proc. 3 proc. to efekt umocnienia się dolara. Do tego dochodzą dodatkowe uwarunkowania, czyli sytuacja na granicy nam nie pomaga” – dodała Marta Kightley. Wskazała, w jakim stopniu deprecjacja złotego wpływa na inflację. „To jest 0,07 proc. Czyli jeśli deprecjacja w ujęciu rocznym wyniosłaby 4 proc., to podwyższy to inflację o 0,3 proc.” – dodała wiceprezes NBP. (PAP) autor: Marek Siudaj