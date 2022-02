"Jeżeli chodzi o kurs złotego, to jest to ważny kanał oddziaływania na gospodarkę. Przypomnę, że mamy reżim płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji, w szczególności gdy jest to uzasadnione przez warunki rynkowe. Aprecjacja kursu wspierałaby zacieśnienie monetarne i byłaby spójna z kierunkiem działań banku centralnego. Jednocześnie jednak na kurs walutowy wpływają obecnie czynniki zewnętrzne" - powiedział Glapiński agencji Bloomberg, cytowany na profilu Biura Prasowego NBP na Twitterze.

W grudniu ub.r. Glapiński mówił, że NBP chce, żeby zmiany kursu złotego dokonywały się zgodnie z rynkiem, ale nie gwałtownie.

Wielokrotnie podkreślał, że bank centralny zastrzega sobie prawo - zgodnie z "Założeniami polityki pieniężnej" - do prowadzenia ograniczonych interwencji na rynku walutowym, "o ile uzasadniają to warunki rynkowe".