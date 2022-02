W piątek w Europie zyskiwały także inne giełdy. Niemiecki DAX ok. godz. 17 zyskiwał 3,28 proc., londyński FTSE 100 wzrósł o 3,85 proc. a francuski CAC40 zyskiwał 3,3 proc. Hiszpański IBEX 35 rósł o 3,4 proc.

Reklama

W piątek ok. godziny 17 kurs euro w złotych wynosił 4,6317 zł, co oznacza, że złoty w stosunku do wspólnej waluty stracił nieco ponad 1 gr. Za to w stosunku do dolara złoty zyskał niespełna 1 gr, a cena amerykańskiej waluty ok. 17 wynosiła 4,1192 zł. Frank szwajcarski wyceniany był na 4,439 zł, co oznacza umocnienie się złotego o niespełna 2 gr.

Umocnienie się euro w stosunku do złotego jest efektem wzrostu kursu wspólnej waluty w stosunku do dolara. W piątek ok. 17 euro kosztowało 1,1244 dolara, co oznacza, że wspólna waluta zyskała blisko 0,5 proc.

Odbicie było widać także w Rosji. Moskiewski MOEX zyskał 20 proc., umocnił się także rubel – cena za dolara ok. godz. 17 czasu polskiego wynosiła niespełna 83 rubla, a więc rosyjska waluta zyskała blisko 3 proc.