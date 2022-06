We wtorek ok. godz. 7.50 euro kosztuje 4,64 zł, czyli mniej niż w poniedziałek rano ok. godz. 7.15, gdy płacono za nie 4,67 zł.

Złoty umacnia się wobec dolara amerykańskiego, który we wtorek rano kosztuje 4,41 zł; w poniedziałek rano był wyceniany na 4,44 zł.

Polska waluta zyskuje wobec franka szwajcarskiego, który we wtorek rano wyceniany jest na 4,56 zł; w poniedziałek ok. godz. 7.15, trzeba było za niego płacić 4,59 zł.