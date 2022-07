"We wtorek mamy próbę umocnienia złotego, która na EUR/PLN sięgnęła dolnego ograniczenia kanału znajdującego się na 4,75. Umocnienie PLN związane jest z ruchami na rynkach bazowych, gdzie ma miejsce osłabienie dolara, a kurs EUR/USD wyraźnie rośnie. To jest pozytywne dla walut tej części regionu" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Jak wskazał ekonomista, u podstaw wzrostów EUR/USD stoi możliwa większa podwyżka stóp na czwartkowym EBC.

"Według doniesień agencyjnych, podwyżka stóp przez EBC o 50 pb na czwartkowym posiedzeniu jest możliwa, co byłoby mocniejszym ruchem od dotychczasowych rynkowych oczekiwań" – dodał ekonomista Banku Millennium.

Zdaniem ekonomisty, to jak zakończy się tydzień na złotym, będzie zależne od decyzji EBC.

"Jeśli podwyżka będzie o 50 pb, to złoty może jeszcze trochę zyskać na wartości" – dodał.

O godzinie 15.42 EUR/PLN spada o 0,81 proc. do 4,7579, a USD/PLN idzie w dół o 1,8 proc. do 4,644. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się osłabia, a kurs EUR/USD rośnie o 1 proc. do 1,0244.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu we wtorek mają miejsce niewielkie zmiany. Oglądamy wzrosty rentowności o kilka pb wzdłuż całej krzywej, co jest spójne z zachowaniem rynków bazowych. Tak mała zmienność jest czymś dawno niewidzianym na naszym długu, a związane jest to z wyczekiwaniem przez inwestorów na czwartkowe posiedzenie EBC" – powiedział ekonomista Banku Millennium.

"Nasze lokalne +wstrząsy+ w postaci wypowiedzi członków RPP, nie przekładają się na zachowanie rynku" – dodał.

RPP musi dostrzegać ryzyko spowolnienia gospodarczego, a kolejne podwyżki stóp procentowych powinny być w mniejszej skali - powiedział w rozmowie z Business Insider, członek RPP Przemysław Litwiniuk.

Z kolei Ireneusz Dąbrowski z RPP powiedział PAP Biznes, że gdyby decyzja zależała wyłącznie od niego, to w ogóle już by nie podnosił stóp proc. lub co najwyżej raz o 25 pb. Jego zdaniem ścieżka CPI w najnowszej projekcji NBP jest realna i już w 2023 r. będzie można obniżać stopy procentowe.

Zdaniem Mateusza Sutowicza, ze względu na odległy termin posiedzenia RPP (7 wrzesień 2022 – PAP) na rynku można oczekiwać stabilizacji.

"Sierpień jest miesiącem bez posiedzenia RPP, a do kolejnego zostały niecałe dwa miesiące. To sprzyja stabilizacji SPW" - powiedział.

"Również w krótkim terminie - w bieżącym tygodniu - nie oczekuję dużych zmian na krajowym długu. Na EBC będą reagować głównie obligacje 10-letnie, a 2-latki powinny pozostawać relatywnie stabilne. Publikacja szeregu danych makro z Polski, które mamy w tym tygodniu powinna utrzymywać ograniczoną możliwość do podwyżek stóp przez RPP" – powiedział Mateusz Sutowicz.

W najbliższą środę, czwartek i piątek GUS poda szereg istotnych danych makroekonomicznych m.in. informacje o płacach i zatrudnieniu, produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 2,2 pb do 2,982 proc., a niemieckich idą w górę o 3,7 pb do 1,252 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.46 9.25 16.01 EUR/PLN 4,7572 4,774 4,7778 USD/PLN 4,6418 4,6909 4,7007 CHF/PLN 4,8023 4,8205 4,8228 EUR/USD 1,0249 1,0178 1,0164 OK0724 7,556 7,600 7,559 DS0727 6,96 6,99 6,97 DS0432 6,63 6,67 6,64

