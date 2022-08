Jak tłumaczy Marek Rogalski, analityk DM BOŚ, trend mogą zmienić Rosjanie i Jerome Powell, prezes amerykańskiego banku centralnego. Pierwsi musieliby zakończyć ofensywę w Ukrainie i zaprzestać szantażu gazowego wobec Europy. - Z kolei szef Fed mógłby zasygnalizować podczas sympozjum w Jackson Hole w najbliższy piątek, że być może cykl podwyżek stóp procentowych w USA zostanie zakończony już zimą. Ale raczej nie będzie chciał zapowiadać końca działań wymierzonych w rekordową inflację - mówi Rogalski. - Dolar nie jest jeszcze na tyle silny, aby sprawiało to problem Amerykanom. W efekcie nastawmy się na to, że na jesieni euro może kosztować ok. 0,96 dol. - dodaje analityk DM BOŚ.