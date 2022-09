"Notowania EUR/PLN przez większość września pozostają w konsolidacji w przedziale 4,69-4,72. Jednocześnie mamy stabilizację na rynku EUR/USD, którego kurs konsoliduje się wokół parytetu. Patrząc jednak na negatywne otoczenie rynkowe można stwierdzić, że zarówno polska waluta jak i obligacje radzą sobie zaskakująco dobrze" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, opublikowane dane makro z kraju nie powinny zmienić umiarkowanego nastawienia RPP.

"Jeśli chodzi o dotychczas opublikowane krajowe dane, to są one mniej więcej zgodne z oczekiwaniami ekonomistów i nie powinny zmienić obecnego, umiarkowanego nastawienia RPP do polityki pieniężnej. To nie pomaga polskiej walucie. Z kolei na świecie mamy nasilające się sygnały bardziej agresywnych działań banków centralnych, czego potwierdzeniem może być np. dzisiejsza mocniejsza od oczekiwań podwyżka stóp w Szwecji o 100 pb." – powiedział.

Jak dodał ekspert, takie otoczenie nie sprzyja polskiej walucie i obligacjom.

"Kluczowym wydarzeniem tygodnia będzie jednak środowe posiedzenie Fed, którego oddziaływanie na rynki może być dłuższe w czasie. Rynek wycenia podwyżkę o 75 pb. i kolejne podwyżki o 100 pb. do końca br. Te dane wspierane są przez wypowiedzi przedstawicieli Fed, przez solidne dane makroekonomiczne z USA, solidny rynek pracy oraz wyższą od oczekiwań inflację. W tym kontekście oczekiwania rynkowe odnośnie skali podwyżek stóp w USA wydają się zatem racjonalne" – dodał ekonomista.

Zdaniem Budzickiego, biorąc pod uwagę takie otoczenie, perspektywy dla złotego nie wydają się pozytywne.

"Należy się spodziewać zatem utrzymania presji na osłabienie złotego i wzrost rentowności krajowych obligacji. W efekcie kurs EUR/PLN powinien pozostać powyżej 4,70. Jeśli jednak komentarze przedstawicieli Fed po środowym posiedzeniu będą bardziej jastrzębie, kurs EUR/PLN może rosnąć w kierunku wrześniowych szczytów na 4,7360" – powiedział ekonomista PKO BP.

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 r. w Polsce wzrosła o 10,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 9,8 proc., a mdm spadku o 0,1 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu 2022 r. wzrosły rdr o 25,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosły o 24,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. wyniosło 6.583,03 zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc. rdr - podał GUS. W ujęciu mdm płace spadły o 2,9 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc., a mdm spadło o 0,1 proc.

O godzinie 16.01 kurs EUR/PLN rośnie o 0,46 proc. 4,7266, a USD/PLN zwyżkuje o 0,93 proc. do 4,7370. Na rynkach bazowych kurs EUR/USD spada o 0,44 proc. do 0,9980.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu w ostatnich dniach widać tendencję wzrostową rentowności. Na obligacjach 2-letnich oddalamy się od poziomu 6,5 proc., a na 10-latkach przebiliśmy 6 proc. i od tego poziomu również się oddalamy" – powiedział strateg PKO BP.

Zdaniem Mirosława Budzickiego, otoczenie rynkowe dla krajowego długu, podobnie jak dla PLN, jest również niesprzyjające, a mocniejsze od oczekiwań podwyżki stóp przez główne banki centralne mogą podnosić rentowności obligacji z rynków bazowych.

"W takim otoczeniu można oczekiwać kontynuacji presji na krajowy dług. W przypadku 2-letnich obligacji skarbowych rentowności mogą zmierzać w kierunku 7 proc., a na obligacjach 10-letnich w kierunku 6,5 proc." – dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 8,6 pb. do 3,575 proc., a niemieckich idą w górę o 14,2 pb. do 1,9310 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.59 9.43 14.23 EUR/PLN 4,7258 4,7135 4,7059 USD/PLN 4,7343 4,7005 4,7107 CHF/PLN 4,8972 4,8774 4,8721 EUR/USD 0,9982 1,0028 0,999 PS1024 6,522 6,555 6,499 DS0727 6,50 6,55 6,47 DS0432 6,17 6,20 6,11

