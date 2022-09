We wtorek rano złoty umacnia się o 0,62 proc. wobec dolara, a o 0,08 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego. Polska waluta traci natomiast 0,03 proc. do euro.

Złoty we wtorek po godzinie 8.30 zyskiwał 0,08 proc. do franka szwajcarskiego, którego kurs wyniósł 4,97 zł. Polska waluta umacniała się również - o 0,62 proc. - wobec dolara, którego wyceniano na 4,91 zł. Z kolei w stosunku do euro złoty tracił 0,03 proc. Europejska waluta kosztowała 4,75 zł. W poniedziałek ok. 17.30 kurs franka szwajcarskiego spadł z porannych 5,01 zł do 4,97 zł, euro kosztowało 4,75 zł, a dolar 4,94 zł.