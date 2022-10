Złoty w piątek stracił na wartości w stosunku do euro i do dolara. Kurs euro ok. godz. 17 wyniósł niespełna 4,81 zł.

Złoty w piątek stracił na wartości w stosunku do euro. Wspólna waluta zyskała niespełna 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowała blisko 4,81 zł. Także dolar umocnił się do złotego – po wzroście o prawie 0,3 proc. kosztował blisko 4,93 zł. Reklama W piątek zyskał także frank szwajcarski, który kosztował 4,91 zł, a więc umocnił się o 0,15 proc. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję