"Powiedziałbym, że jesteśmy obecnie w trybie wyczekiwania - dziś wieczorem będą wystąpienia z Fed-u, w dalszej części tygodnia pojawią się dane o koniunkturze z Europy. Rynek prawdopodobnie czeka na te wszystkie wydarzenia z jakimś dalszym ruchem. My raczej nie spodziewamy się za dobrych wyników z europejskiej koniunktury, zakładamy też, że przekaz z Fed-u będzie jastrzębi, dodatkowo cały czas tlą się obawy o COVID-19 w Azji" - powiedział PAP Biznes Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

"Wszystkie te czynniki są prodolarowe i EUR/USD raczej powinien zmierzać w kierunku parytetu. Na EUR/PLN z kolei spodziewamy się ruchu w kierunku 4,7250" - dodał.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,19 proc. do 4,7044, a USD/PLN idzie w dół o 0,07 proc. do 4,5815. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 0,23 proc. do 1,0266.

RYNEK DŁUGU

"Rentowności obligacji spadają. Obecne otoczenie nazwałbym recesyjno-depresyjnym, obawy o koniunkturę czy inflację powodują umocnienie obligacji. Raczej cały ten tydzień będzie tak wyglądał. Obligacje 10-letnie mogą spaść nawet do poziomu 6,50" - powiedział Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego.

"Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, bo członkowie Fed-u powinni przypominać rynkom, że ta gra na obniżki stóp jest jeszcze przedwczesna" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 5,8 pb. do 3,769 proc., a niemieckich idą w górę o 0,2 pb. do 1,981 proc. Na krajowym rynku długu we wtorek obserwowane są wyraźne spadki rentowności.

wtorek wtorek poniedziałek 16.00 9.38 16.09 EUR/PLN 4,7041 4,7088 4,7 USD/PLN 4,5830 4,5849 4,5843 CHF/PLN 4,8134 4,7890 4,7887 EUR/USD 1,0264 1,0268 1,0252 PS1024 6,981 7,121 7,176 DS0727 7,00 7,18 7,28 DS0432 6,78 6,92 7,01

