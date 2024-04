Kursy walut: Złoty we wtorek po południu stracił do euro, dolara i franka

Złoty we wtorek po południu stracił w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 17.00 kosztowało prawie 4,36 zł, dolar niespełna 4,10 zł a frank szwajcarski prawie 4,49 zł.