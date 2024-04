Zmiany w wartości złotego w stosunku do głównych walut

W czwartek ok. godz. 17.10 złoty zyskał do euro 0,25 proc., które wyceniano na prawie 4,33 zł. Do dolara amerykańskiego, który kosztował 4,06 zł, krajowa waluta umocniła się o 0,14 proc., a w stosunku do franka szwajcarskiego złoty zyskał 0,24 proc. Za franka płacono 4,45 zł.

Rano w czwartek, po godz. 7.00, złoty osłabił się względem euro o 0,08 proc., za euro płacono ponad 4,33 zł. Polska waluta straciła względem dolara 0,03 proc., który kosztował 4,06 zł. Frank wyceniany był na 4,46 zł. Złoty stracił względem szwajcarskiej waluty 0,13 proc. (PAP)