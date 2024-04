Złoty we wtorek po południu w stosunku do euro zdrożał o 0,12 proc. - za europejską walutę płacono niespełna 4,31 zł. Notowania polskiej waluty wzrosły wobec dolara amerykańskiego o 0,56 proc., do 4,03 zł, oraz względem franka szwajcarskiego o 0,45 proc., którego wyceniano na 4,42 zł.

Euro we wtorek rano staniało o 0,05 proc. i ok. godz. 7.25 kosztowało ponad 4,31 zł. Dolar zdrożał o 0,04 proc. i o tej porze kosztował 4,05 zł. Frank szwajcarski zyskał prawie 0,01 proc. i kosztował 4,44 zł.