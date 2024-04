Zmiany kursów walutowych: euro i dolar w odwrocie, złoty zyskuje na wartości

Euro ok. godz. 20.50 osłabiało się do złotego o 0,26 proc. i było wyceniane na 4,32 zł. Dolar z kolei tracił ponad 0,5 proc. i kosztował 4,02 zł. Złoty umacniał się o 0,2 proc. do franka szwajcarskiego, za którego trzeba było zapłacić 4,41 zł.

Reklama

W czwartek ok. godz. 8.00 za euro trzeba było zapłacić 4,33 zł, za dolara 4,05, a za franka - 4,43 zł. (PAP)