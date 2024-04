W piątek po godz. 17.00 euro wyceniane zdrożało o 0,2 proc. do 4,32 zł, dolar o 0,7 proc. do 4,05 zł, a frank szwajcarski drożał o 0,44 proc. do 4,42 zł.

W piątek rano złoty traci do głównych walut. Około godz. 8.00 rano za euro wyceniane było na 4,31 zł, dolar kosztował 4,02 zł, a frank szwajcarski 4,41 zł.