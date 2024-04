Złoty w środę po południu zyskał w stosunku do euro 0,4 proc., które kosztowało 4,35 zł. Polska waluta umocniła się również o 0,6 proc. do dolara, którego wyceniano na 4,09 zł, a także o 0,55 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,48 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,36 zł, dolar 4,11 zł, a frank szwajcarski 4,51 zł.

