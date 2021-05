15 najlepszych darmowych aplikacji do nauki języków obcych

3 Duolingo to bodaj najpopularniejsza aplikacja mobilna do nauki języków obcych. Oferuje dopracowane i obszerne kursy, które kończą się testem sprawdzającym naszą wiedzę. Dzięki e-mailowym przypomnieniom, Duolingo zachęci nas do większej systematyczności, a ranking osiągnięć - rodem z gier komputerowych - zmotywuje nas do intensywniejszej nauki. Duolingo umożliwia naukę 10 języków - m.in. francuskiego, angielskiego i niemieckiego.