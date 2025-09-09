Co się zmienia od 11 września 2025?

Dotąd obowiązek publikacji cen mieszkań obejmował tylko inwestycje wprowadzone na rynek po 11 lipca 2025. Teraz przepisy będą dotyczyć wszystkich mieszkań dostępnych w sprzedaży. Deweloperzy muszą:

Reklama

zamieszczać aktualne ceny ofertowe wszystkich lokali na stronie internetowej,

ofertowe wszystkich lokali na stronie internetowej, jasno wskazywać metraż i przeliczenie za m²,

zapewnić możliwość porównania cen mieszkań przez klientów.

Reklama

Dlaczego to ważne dla kupujących?

Przez lata brak jawności cen był jedną z największych bolączek klientów. Utrudniał podejmowanie decyzji i powodował, że rynek stawał się nieczytelny. Ceny były negocjowane w nieskończoność. Od 11 września:

kupujący zyskują większą kontrolę, gdyż ceny mieszkań sprawdzą na stronie dewelopera,

łatwiej porównają oferty różnych deweloperów,

zmniejszy się pole do manipulacji cenami i sztucznego „pompowania” stawek.

„Od dawna podkreślamy, że przejrzystość cenowa to fundament zdrowego rynku. Dzięki niej klienci mogą racjonalnie wybierać mieszkania, a konkurencja między deweloperami staje się uczciwsza” – mówi Emil Basta, specjalista ds. sprzedaży WPBM „Mój Dom” S.A.

Jawność cen mieszkań - korzyści dla rynku i klientów

Pełna jawność cen to nie tylko praktyczne ułatwienie dla Kowalskiego. To także budowanie zaufania między deweloperami a klientami, większa stabilność i przewidywalność rynku, eliminacja niejasnych praktyk cenowych.

Jak podkreślają eksperci, od 11 września zaczyna się nowa era transparentności na rynku mieszkaniowym w Polsce.