Kiedy jest dostępne rozliczenie roczne za 2025?

Usługa Twój e-PIT udostępnia wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2025 rok - od 15 lutego 2026 r. podatnicy (osoby prywatne i przedsiębiorcy) mogą zalogować się do systemu i sprawdzić gotowe druki.

Kto może skorzystać z usługi?

Z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, o ile Krajowa Administracja Skarbowa posiada dane od płatników potrzebne do przygotowania zeznania (np. PIT-11). W przygotowanych rozliczeniach uwzględnione będą również wybrane zwolnienia i odliczenia zgłoszone przez płatników.

Jak się zalogować? Opcje uwierzytelnienia

Do e-Urzędu Skarbowego możesz zalogować się przez serwis autoryzacyjny lub danymi podatkowymi:

logowanie przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczna) - lub alternatywnie przez dane podatkowe;

(Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczna) - lub alternatywnie przez dane podatkowe; w aplikacji mobilnej dostęp do e-US (aplikacja e-Urzędu Skarbowego) po uwierzytelnieniu PIN-em lub danymi biometrycznymi - np. przez aplikację mObywatel lub inne metody dostępne w e-Urząd Skarbowy.

Które formularze zostaną zaakceptowane automatycznie, a które wymagają Twojej akcji?

PIT-37 i PIT-38 - jeśli podatnik ich nie złoży ani nie odrzuci w usłudze, zostaną automatycznie zaakceptowane i złożone 30 kwietnia 2026 r.

- jeśli podatnik ich nie złoży ani nie odrzuci w usłudze, zostaną automatycznie zaakceptowane i złożone 30 kwietnia 2026 r. PIT-28, PIT-36 i PIT-36L - te formularze zwykle wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia przez podatnika (nie będą automatycznie zaakceptowane w każdej sytuacji). Zadbaj o ich sprawdzenie i ewentualne korekty przed ostatecznym terminem.

Zwrot podatku - terminy i praktyczne wskazówki

Przy elektronicznym złożeniu (np. przez Twój e-PIT) urząd ma maksymalnie 45 dni na realizację zwrotu nadpłaty - w praktyce często jest szybciej. W przypadku rozliczeń papierowych termin może wynieść do 3 miesięcy. Termin zwrotu liczy się od dnia następującego po dacie skutecznego złożenia zeznania.

Porady, by przyspieszyć zwrot:

sprawdź, czy w zeznaniu wpisano poprawny numer konta bankowego;

zaakceptuj lub wyślij zeznanie elektronicznie (zwrot dla e-deklaracji jest najszybszy);

skorzystaj z opcji elektronicznej akceptacji w aplikacji mobilnej - to najwygodniejsza metoda.

Co zrobić krok po kroku - szybka instrukcja

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego - przez login.gov.pl lub przy użyciu danych podatkowych. Otwórz sekcję „Twój e-PIT” i wczytaj przygotowane zeznanie. Sprawdź przychody, ulgi i zwolnienia - uzupełnij brakujące pozycje (szczególnie jeśli masz dochody z kilku źródeł lub korzystasz z ulg). Zatwierdź/zmodyfikuj i wyślij zeznanie - lub, jeśli to PIT-37/PIT-38 i nie podejmiesz akcji, pamiętaj o automatycznej akceptacji 30 kwietnia.

Jakie są ulgi i odliczenia?

Rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. W zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

ulga na dzieci,

ulga dla osób do 26 roku życia,

ulga dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.

Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikro rachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2026 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem przez Twój e-PIT? Tak, opcja wspólnego rozliczenia jest dostępna w usłudze; sprawdź dane współmałżonka i zatwierdź. A co jeśli brakuje informacji od mojego pracodawcy? W Twój e-PIT znajdą się tylko dane przekazane przez płatników; brakujące pozycje trzeba dopisać ręcznie.

Gdzie szukać pomocy?

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię Krajowej Administracji Skarbowej na numer (+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem tele PIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym.

Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl. Za pomocą tej strony podatnicy mogą również zadawać pytania online – mailowo i na czacie.

Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Mogą również telefonicznie zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na infolinię Krajowej Administracji Skarbowej i wybierając tonowo 2. Wizytę można też bardzo łatwo umówić przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy (e-US).