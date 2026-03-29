Kiedy jest dostępne rozliczenie roczne za 2025?

Usługa Twój e-PIT udostępnia wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2025 rok od 15 lutego 2026 r. Ostateczny termin złożenia zeznania to 30 kwietnia 2026 r. Podatnicy, którzy nie podejmą żadnej akcji w przypadku PIT-37 i PIT-38, mogą liczyć na automatyczną akceptację zeznania właśnie 30 kwietnia.

Reklama

Kto może skorzystać z usługi?

Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać wszyscy podatnicy, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, o ile Krajowa Administracja Skarbowa posiada dane od płatników niezbędne do przygotowania zeznania (np. PIT-11). W przygotowanych rozliczeniach uwzględnione będą również wybrane zwolnienia i odliczenia zgłoszone przez płatników.

Jak się zalogować? Opcje uwierzytelnienia

Do e-Urzędu Skarbowego możesz zalogować się na dwa sposoby:

login.gov.pl: Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczna

Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczna dane podatkowe: alternatywna ścieżka logowania bezpośrednio w serwisie podatki.gov.pl

alternatywna ścieżka logowania bezpośrednio w serwisie podatki.gov.pl aplikacja mobilna e-Urzędu Skarbowego: po uwierzytelnieniu PIN-em lub danymi biometrycznymi (np. przez mObywatel)

Które formularze zostaną zaakceptowane automatycznie, a które wymagają Twojej akcji?

Automatyczna akceptacja 30 kwietnia 2026 r.

PIT-37: jeśli nie złożysz ani nie odrzucisz zeznania, zostanie zaakceptowane automatycznie

jeśli nie złożysz ani nie odrzucisz zeznania, zostanie zaakceptowane automatycznie PIT-38: analogicznie jak PIT-37

Wymagają Twojego zatwierdzenia

PIT-28: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wymaga uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wymaga uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia PIT-36: dochody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, wymaga ręcznego zatwierdzenia

dochody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, wymaga ręcznego zatwierdzenia PIT-36L: podatek liniowy, konieczna weryfikacja i zatwierdzenie przez podatnika

Ważne Jeśli masz dochody z kilku źródeł lub korzystasz z dodatkowych ulg niewykazanych przez płatnika, koniecznie sprawdź zeznanie przed zatwierdzeniem, nawet w przypadku PIT-37 i PIT-38.

Zwrot podatku, terminy i praktyczne wskazówki

Przy elektronicznym złożeniu zeznania (przez Twój e-PIT lub e-Deklaracje) urząd ma maksymalnie 45 dni na realizację zwrotu nadpłaty, w praktyce często jest szybciej. W przypadku rozliczeń papierowych termin wynosi do 3 miesięcy. Termin liczy się od dnia następującego po dacie skutecznego złożenia zeznania.

Jak przyspieszyć zwrot? Lista kontrolna

Sprawdź, czy w zeznaniu wpisano poprawny numer konta bankowego.

Zaakceptuj lub wyślij zeznanie elektronicznie, zwrot dla e-deklaracji jest najszybszy.

Skorzystaj z aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy, to najwygodniejsza metoda akceptacji.

Nie zwlekaj do 30 kwietnia, im wcześniej złożysz zeznanie, tym szybciej dostaniesz zwrot.

Upewnij się, że wszystkie dane w zeznaniu są poprawne, błędy w numerze PESEL lub rachunku bankowym opóźnią zwrot.

Co zrobić krok po kroku. Szybka instrukcja

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego przez login.gov.pl lub przy użyciu danych podatkowych. Otwórz sekcję "Twój e-PIT" i wczytaj przygotowane zeznanie. Sprawdź przychody, ulgi i zwolnienia, uzupełnij brakujące pozycje (szczególnie jeśli masz dochody z kilku źródeł lub korzystasz z ulg). Zatwierdź, zmodyfikuj i wyślij zeznanie. Pamiętaj: PIT-37 i PIT-38 zostaną zaakceptowane automatycznie 30 kwietnia, jeśli nie podejmiesz żadnej akcji. Po złożeniu sprawdź status zwrotu w systemie, usługa e-Urząd Skarbowy pozwala śledzić etap realizacji.

Jakie są ulgi i odliczenia w 2026 r.?

Rozliczając PIT za 2025 rok, możesz skorzystać z szeregu odliczeń. Część z nich jest automatycznie uwzględniona w zeznaniu Twój e-PIT, część wymaga samodzielnego wskazania.

Ulgi uwzględnione automatycznie (jeśli zostały wykazane przez płatnika)

Ulga na dzieci

Ulga dla osób do 26. roku życia (zerowy PIT dla młodych)

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga na powrót (dla osób wracających z zagranicy)

Ulga dla rodzin 4+ (czworo dzieci i więcej)

Ulgi wymagające samodzielnego uzupełnienia

Ulga rehabilitacyjna, dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Ulga termomodernizacyjna, odliczenie wydatków na ocieplenie domu i instalacje OZE

Ulga odsetkowa / ulga na kredyt mieszkaniowy (prawa nabyte)

Odliczenie składek na IKZE, wpłaty do Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Darowizny, na cele kultu religijnego, działalność pożytku publicznego, krwiodawstwo

Internet, jednorazowe odliczenie przez dwa kolejne lata

Ulga B+R, dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia wyniknie podatek do zapłaty, mają wskazany indywidualny mikrorachunek podatkowy, dzięki czemu płatność online jest prosta i szybka. Jeśli zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie 30 kwietnia 2026 r., urząd skarbowy w terminie miesiąca od tej daty wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem przez Twój e-PIT Tak, opcja wspólnego rozliczenia jest dostępna w usłudze. Sprawdź dane współmałżonka i zatwierdź zeznanie wspólnie. Co jeśli brakuje informacji od mojego pracodawcy? W Twój e-PIT znajdą się wyłącznie dane przekazane przez płatników. Brakujące pozycje (np. dochody z umów zleceń lub zagranicy) należy dopisać ręcznie przed złożeniem zeznania. Jak sprawdzić status zwrotu podatku? Status zwrotu możesz sprawdzić w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy lub na stronie podatki.gov.pl w sekcji e-Urząd Skarbowy po zalogowaniu. Co się stanie, jeśli nie złożę zeznania do 30 kwietnia? Niezłożenie zeznania w terminie grozi naliczeniem odsetek od zaległości podatkowej oraz potencjalną karą. PIT-37 i PIT-38 zostaną co prawda zaakceptowane automatycznie, jednak PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają Twojego aktywnego działania, ich brak w terminie może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Czy mogę złożyć korektę po terminie? Tak, korektę zeznania można złożyć po upływie terminu. Warto jednak zrobić to możliwie szybko, odsetki od zaległości podatkowej naliczane są za każdy dzień zwłoki. Czy PIT można złożyć przez telefon lub wizytę w urzędzie? Wizytę w urzędzie skarbowym można zarezerwować elektronicznie na stronie wizyta.podatki.gov.pl lub telefonicznie przez infolinię KAS (numer 22 330 03 30, opcja tonowa 2). Zeznanie papierowe wiąże się jednak z dłuższym terminem zwrotu, do 3 miesięcy.

Gdzie szukać pomocy?

Podatnicy z wątpliwościami mogą zadzwonić na ogólnopolską infolinię Krajowej Administracji Skarbowej: (+48) 22 330 03 30 (wybierz tonowo 0). Pracownicy urzędów mogą udzielać informacji w indywidualnych sprawach objętych tajemnicą skarbową po uwierzytelnieniu kodem tele PIN (ustawisz go w e-Urzędzie Skarbowym).

Szczegółowe informacje oraz możliwość zadawania pytań online (mailowo i na czacie) znajdziesz na stronie podatki.gov.pl. Wizytę w urzędzie możesz zarezerwować przez wizyta.podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.