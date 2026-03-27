Wyższe odszkodowania z ZUS od 1 kwietnia 2026 roku

Każdego roku tysiące Polaków korzystają ze świadczeń powypadkowych. Statystyki są jednoznaczne: w samym 2025 roku ZUS wypłacił blisko 39 tysięcy odszkodowań na łączną kwotę przekraczającą 409 mln zł. Od 1 kwietnia 2026 roku kwoty te będą jeszcze wyższe.

Nowe stawki odszkodowań z ZUS - ile za 1 proc. uszczerbku?

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ściśle powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem. Od kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1781 zł. To jednak nie jedyne zmiany. Znacząco rosną kwoty dla osób w najtrudniejszej sytuacji oraz dla rodzin zmarłych pracowników:

31 162 zł - za orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

160 264 zł - dla małżonka lub dziecka zmarłego ubezpieczonego.

80 132 zł - dla innego członka rodziny zmarłego.

Ważne: Jeśli do odszkodowania uprawnionych jest jednocześnie małżonek i dzieci, podstawowa kwota (160 264 zł) zwiększa się o 31 162 zł na każde kolejne dziecko.

Kto może ubiegać się o pieniądze z ZUS?

Odszkodowanie przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku:

Wypadku przy pracy.

Choroby zawodowej.

Jak podkreśla Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, o świadczenie mogą ubiegać się także członkowie rodziny osoby, która zmarła wskutek powyższych zdarzeń (m.in. małżonkowie, dzieci, a w określonych sytuacjach także rodzice czy macocha/ojczym).

Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS? Krok po kroku

Pieniądze nie są wypłacane automatycznie. Aby je otrzymać, należy przejść przez konkretną procedurę:

Skompletuj dokumenty. Do wniosku musisz dołączyć: protokół powypadkowy (zatwierdzony przez pracodawcę) lub kartę wypadku; formularz OL-9 wypełniony przez lekarza, z adnotacją o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Poczekaj na zakończenie leczenia. ZUS ocenia stopień uszczerbku dopiero po zakończeniu procesu rekonwalescencji. To wtedy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ustalają procentowy uszczerbek na zdrowiu. Decyzja i wypłata. ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Jeśli będzie ona pozytywna, przelew powinien trafić na Twoje konto w ciągu 30 dni.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty?

Warto pamiętać, że istnieją sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie przyznane. Dzieje się tak, gdy:

Wyłączną przyczyną wypadku było umyślne naruszenie przepisów BHP lub rażące niedbalstwo pracownika.

Pracownik był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się do wypadku (uwaga: nie dotyczy to wypadków śmiertelnych).

