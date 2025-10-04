Ile kosztuje 1 tona węgla w PGG w październiku 2025?

W październiku 2025 roku węgiel w sklepie PGG jest normalnie dostępny i nie ma informacji o brakach w sprzedaży. Klienci mogą zamawiać zarówno workowany groszek, jak i węgiel luzem - kostkę, orzech czy miał. Ceny pozostają konkurencyjne wobec składów opałowych i zaczynają się od około 1400 zł za tonę groszku czy orzecha, a za węgiel kostka od 1150 zł. W sklepie są też worki 20 kg - groszek od 28 zł. 1500 zł zapłacimy za nowość w sklepie PGG - węgiel Błękitny Plus.

Błękitny Plus 5-25 mm (paleta 750 kg - 50 worków x 15 kg) - 1500 zł,

Karolinka węgiel groszek standard 5-25 mm (paleta 1000 kg - 50 worków x 20 kg) - 1600 zł,

Pieklorz węgiel groszek 5-25 mm (paleta 1000 kg - 50 worków x 20 kg) - 1400 zł,

Karlik węgiel groszek 5-25 mm (Big Bag 1000 kg - węgiel luzem) - 1400 zł,

Węgiel orzech - Mysłowice-Wesoła (Big Bag 1000 kg - węgiel luzem) - 1450 zł,

Węgiel orzech - Staszic-Wujek (Big Bag 1000 kg - węgiel luzem) - 1450 zł,

Węgiel orzech - Piast (Big Bag 1000 kg - węgiel luzem) - 1400 zł,

Węgiel orzech - Marcel (Big Bag 1000 kg - węgiel luzem) - 1400 zł,

Karlik węgiel groszek 5-25 mm (1000 kg luz) - 1150 zł,

Węgiel kostka - Marcel (1000 kg luz) - 1250 zł,

Węgiel kostka - Piast (1000 kg luz) - 1200 zł,

Węgiel kostka - Sośnica (1000 kg luz) - 1150 zł,

Węgiel orzech - Ziemowit (1000 kg luz) - 1150 zł.

Nowość 2025 w sklepie PGG - węgiel Błękitny Plus. Co to jest?

W 2025 roku w sklepie PGG pojawiła się nowość - węgiel Błękitny Plus 5-25 mm pakowany w workach po 15 kg lub luzem (big bag). Co to jest węgiel Błękitny Plus? To paliwo stałe, produkowane w 100% z węgla kamiennego, poddane termicznej przeróbce (odgazowaniu), które ma obniżoną emisję substancji smogotwórczych. Krajowe normy jakości paliw stałych (rozporządzenie z 4 listopada 2024 r.) akceptują Błękitny Plus jako paliwo spełniające wymagania jakościowe. Jakie korzyści daje stosowanie węgla Błękitnego Plus? Redukcja emisji pyłów (PM2,5, PM10) i rakotwórczego benzo(a)pirenu - według producentów do kilkudziesięciu procent mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnego węgla bez dodatków.

Jak kupić węgiel w sklepie internetowym PGG krok po kroku

Wejdź na sklep.pgg.pl i kliknij Załóż konto. Podaj e-mail, hasło, zaakceptuj regulamin, potwierdź link w e-mailu. Zaloguj się i uzupełnij dane kupującego (imię, nazwisko, telefon, adres dostawy; jeśli firma – NIP i dane do faktury).

i kliknij Załóż konto. Podaj e-mail, hasło, zaakceptuj regulamin, potwierdź link w e-mailu. Zaloguj się i uzupełnij dane kupującego (imię, nazwisko, telefon, adres dostawy; jeśli firma – NIP i dane do faktury). Ustaw dostawę (KDW/kurier) - w „Moje dane/Adresy” wpisz kod pocztowy – system przypisze Kwalifikowanego Dostawcę Węgla (KDW) dla Twojej lokalizacji lub pokaże opcję kuriera (przy workach 20 kg).

(KDW/kurier) - w „Moje dane/Adresy” wpisz kod pocztowy – system przypisze Kwalifikowanego Dostawcę Węgla (KDW) dla Twojej lokalizacji lub pokaże opcję kuriera (przy workach 20 kg). Wybierz termin dostawy towaru - wejdź w Sklep i wybierz sortyment np. groszek, orzech, kostka. Dodaj do koszyka. Uwaga: dostępność jest dynamiczna, mogą obowiązywać limity szt./ton na konto.

- wejdź w Sklep i wybierz sortyment np. groszek, orzech, kostka. Dodaj do koszyka. Uwaga: dostępność jest dynamiczna, mogą obowiązywać limity szt./ton na konto. Wybierz płatność , złóż i opłać zamówienie – dopiero płatność gwarantuje rezerwację towaru. Otrzymasz mail/SMS z potwierdzeniem; status śledzisz w Moje zamówienia.

, złóż i opłać zamówienie – dopiero płatność gwarantuje rezerwację towaru. Otrzymasz mail/SMS z potwierdzeniem; status śledzisz w Moje zamówienia. Następnie KDW (Kwalifikowani Dostawcy Węgla) kontaktuje się, aby ustalić termin. Trzeba mieć dokument tożsamości.

Przy odbiorze towaru sprawdź sort, ilość i stan opakowań (worki powinny być fabrycznie zamknięte). Dokument wydania (WZ/faktura) pobierzesz w panelu lub dostaniesz od dostawcy.

Promocje w sklepie PGG październiku 2025

W tej chwili w sklepie internetowym PGG nie ma aktywnych promocji ani ofert specjalnych. W przeszłości dostępna była możliwość zakupu węgla na raty o% od 1500 zł ( do 30 września 2025), a także wcześniejsze akacje z bonami rabatowymi dla stałych klientów.