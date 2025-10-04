Ataki na satelity wojskowe

Tedman oświadczył, że ataki te nasiliły się od czasu rozpoczęcia w 2022 r. na pełną skalę inwazji Rosji na Ukrainę. Jak podała BBC, obecnie na orbicie znajduje się sześć brytyjskich satelitów wojskowych, które zapewniają łączność, monitoring i ochronę. Dla porównania - wojska USA, Chiny i Rosja mają ich po ponad 100. W ciągu ostatniej dekady łączna flota satelitów Moskwy i Pekinu wzrosła o 70 proc.

Rosja i Chiny przeprowadzają testy broni antysatelitarnej

Brytyjski dowódca oznajmił, że Rosja i Chiny przeprowadzają testy broni antysatelitarnej. Zarówno Wielka Brytania, jak i USA ostrzegają, że Moskwa rozwija możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kosmosie.

Rozmówca BBC uważa, że to właśnie Rosja, a nie Chiny, stanowi bezpośrednie zagrożenie. - Chińczycy dysponują o wiele bardziej zaawansowanym potencjałem, ale Rosjanie wykazują większą wolę wykorzystania swoich systemów antykosmicznych – stwierdził.

Ok. 45 tys. obiektów na orbicie okołoziemskiej

Wyraził on zaniepokojenie tym, co dzieje się w kosmosie - nie tylko zagrożeniami, ale także rosnącą liczbą obiektów pojawiających się na orbicie okołoziemskiej. Obecnie znajduje się na niej ok. 45 tys. obiektów, w tym ok. 9 tys. satelitów. Szacuje się, że w 2025 r. w kosmos wystrzelonych zostanie kolejne 300 rakiet.

Dla gen. Tedmana działania w kosmosie są „sportem zespołowym”, choć - jak zauważyła BBC - w rzeczywistości Wielka Brytania jest silnie zależna od Stanów Zjednoczonych, które - na przykład - odpowiadają za konserwację wojskowych radarów przy wsparciu brytyjskich wykonawców. W opinii brytyjskiego nadawcy „obecnie Wielka Brytania dysponuje bardzo ograniczonym systemem obrony przed pociskami balistycznymi”.

Brytyjski rząd planuje zwiększenie inwestycji w obronę przeciwrakietową i ochronę swoich satelitów. W piątek ministerstwo obrony ogłosiło przeprowadzenie testów czujników do wykrywania zagrożeń laserowych w kosmosie. Jak przypomniała BBC, zarówno Chiny, jak i Rosja opracowały lasery, które mogą służyć do oślepiania i zakłócania pracy satelitów przeciwnika.

Wyścig w kosmosie trwa

„Wielkiej Brytanii grozi pozostanie w tyle w wyścigu kosmicznym” – zauważyła brytyjska stacja, przypominając, że obecnie rząd przeznacza na ten cel ok. 1 proc. ze swojego budżetu na obronę. Dla porównania, Francja wydaje ok. 3 proc., a USA - 5 proc.

BBC poinformowała, że brytyjskie wojska za pomocą satelitów obserwują prawie codzienne wystrzelenia rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Szacuje się, że w 2024 r. na całym świecie wystrzelono ponad 4 tys. pocisków.

Z Londynu Marta Zabłocka