Współpraca międzynarodowa w zakresie cyberbezpieczeństwa

Generał pytany o współpracę międzynarodową w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwrócił uwagę, że nie ogranicza się ona jedynie do partnerów z takich sojuszy jak NATO czy Unia Europejska.

- Dobrym przykładem jest współpraca z naszymi kolegami, z ekspertami, zajmującymi się cyberbezpieczeństwem z Ukrainy – zauważył gen. Molenda.

Współpraca między Polską a Ukrainą w tym zakresie – jak podkreślił generał – jest dwukierunkowa. – Bardzo zależy nam na tym, aby uzyskiwać informacje na temat technik i procedur, które są wykorzystywane przez Rosjan w cyberprzestrzeni ukraińskiej – mówił gen. Molenda.

- A więc jeżeli komunikacja między naszymi krajami jest tak dobra i szybka, a Ukraińcy wykryją atak na swoją infrastrukturę i przeprowadzą szybką analizę, to później sprawnie na naszych urządzeniach bezpieczeństwa zaimplementujemy właściwe rozwiązania, a ta sama złośliwa infrastruktura rosyjska nie zostanie ponownie użyta przeciwko nam – tłumaczył generał. Ambicja DKWOC w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej – mówił gen. Molenda – w wielu miejscach już się materializuje.

Dowódca zaznaczył, że Polska również dzieli się ze stroną ukraińską informacjami, a także szkoleniami. – Szkoliliśmy już naszych kolegów z Ukrainy – poinformował generał. – Niebawem będą kolejne inicjatywy, które organizujemy, gdzie takie szkolenia będą dostarczane naszym partnerom z tego kraju, aby wzmocnić cały system – powiedział gen. Molenda, nie chcąc jeszcze jednak zdradzać więcej szczegółów.

Polska jest dla NATO „punktem kontaktowym”

W ramach współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa z krajami NATO, generał podkreślił, że Polska jest dla Sojuszu „punktem kontaktowym”. Zauważył, że kraje Unii Europejskiej i NATO nie mają identycznych schematów dotyczących cyberobrony, posiadają różnorodne kompetencje, co stwarza warunki do współpracy i wymiany informacji.

Polska w elitarnej grupie państw NATO

Dowódca wyraził przekonanie, że Polska należy do grupy krajów najbardziej zaawansowanych w zakresie posiadanych zdolności w cyberbezpieczeństwie. Najlepszym tego przykładem jest - zdaniem generała - fakt przynależności Polski do grupy kilkunastu krajów NATO pod nazwą SCEPVA (Sovereign Cyber Effects Provided Voluntarily by Allies). – To elitarna grupa krajów, które posiadają zdolności do prowadzenia operacji w pełnym spektrum – nie tylko działań obronnych, nie tylko cyberrozpoznawczych, ale również działań ofensywnych – mówił gen. Molenda.

Niemniej ważna - zdaniem dowódcy - jest współpraca narodowa. Przypomniał, że prawny system cyberbezpieczeństwa w naszm kraju definiuje podział odpowiedzialności na trzy różne zespoły reagowania na incydenty – CSIRT (Computer Security Incident Response Team) NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON.

Generał wskazał ponadto, że pod przewodnictwem wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego odbywają się cotygodniowe spotkania zespołów cyberbezpieczeństwa, gdzie omawiane są incydenty, ataki, które miały miejsce, ich krytyczność oraz ewentualna potrzeba wsparcia w tym zakresie.

Filip Romik