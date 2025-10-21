Terminy składania wniosków o świadczenie "Dobry Start"

Ostateczny termin na złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" (300 plus) mija 30 listopada. Wnioski są przyjmowane wyłącznie elektronicznie (online). Nie ma możliwości złożenia dokumentów w formie papierowej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start"?

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę? Rodzic lub opiekun może wybrać jedną z następujących dróg elektronicznych:

PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aplikacja mobilna mZUS.

Portal Emp@tia.

Systemy bankowości elektronicznej (m.in. PKO BP, Pekao SA, Santander, mBank, ING, Alior, BNP Paribas oraz wiele innych).

Program "Dobry Start" – dla kogo i na co?

Świadczenie 300 zł z programu "Dobry Start" to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej, odzieży i innych artykułów potrzebnych uczniom na nowy rok szkolny. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Kto może otrzymać świadczenie "Dobry Start"? Świadczenie przysługuje na:

Dzieci uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – do ukończenia 24. roku życia.

Ważna uwaga: Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola ani studentów.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start"?

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, osoby uczące się, które samodzielnie się utrzymują. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składają rodzice zastępczy, prowadzący rodzinne domy dziecka lub dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nie trzeba przedstawiać żadnych rachunków ani udowadniać, na co wydano środki.

Wypłata świadczenia "Dobry Start"

Pieniądze są wypłacane wyłącznie na wskazane konto bankowe. Nie ma możliwości odbioru gotówki ani przekazu pocztowego. Świadczenie nie podlega opodatkowaniu i nie może być zajęte przez komornika. Szybkość wypłaty zależy od momentu złożenia wniosku:

Wnioski złożone w lipcu/sierpniu powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 30 września.

Wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie są realizowane w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia.

Świadczenie "Dobry Start" a ryzyko przegapienia terminu

Po 30 listopada 2025 roku wniosek przepada, a pieniądze nie zostaną przyznane. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka zostanie wydane po tej dacie – wówczas wniosek można złożyć po terminie. ZUS zaleca, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku, ponieważ w ostatnich dniach terminu systemy elektroniczne mogą być przeciążone, co zwiększa ryzyko opóźnień lub błędów technicznych.