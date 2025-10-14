Jak zauważa MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), niemiecki regionalny publiczny nadawca radiowo-telewizyjny obejmujący swym zasięgiem kraje związkowe: Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia, w przeciwieństwie do Niemiec gospodarka Polski, często niedocenianego sąsiada, przeżywa prawdziwy boom.

Reklama

Jak wynika z raportu firmy doradczej KPMG dotyczącego rynku dóbr luksusowych w 2024 r., na który powołuje się autor artykułu, Cezary Bazydło, liczba osób dobrze zarabiających, zamożnych, bogatych i superbogatych w Polsce z roku na rok rośnie.

Także UBS w swoim raporcie Global Wealth 2025 wymienia Polskę wśród krajów o największym wzroście majątku. Autor zwraca uwagę na fakt, że w Polsce przybywa nie tylko bogaczy i superbogaczy, ale coraz bardziej liczna jest także grupa ludzi o średnich dochodach, osób dobrze zarabiających i zamożnych, co jest efektem wzrostu gospodarczego w Polsce, o jakim „Niemcy mogą obecnie tylko pomarzyć”.

Bogatsi mają większe wymagania

Stacji MDR zauważa, że wraz ze wzrostem zamożności rosną także wymagania Polaków. W raporcie KPMG dotyczącym dóbr luksusowych, autorzy zauważają, że piękny pokój z widokiem na jezioro już dawno przestał wystarczać, aby podbić serca polskiej klasy średniej i wyższej.

Według cytowanych danych hotelarstwo i wellness to drugi co do wielkości segment polskiego rynku dóbr luksusowych, którego wartość wzrosła pięciokrotnie w ciągu ostatnich 15 lat. Na pierwszym miejscu są luksusowe i premium samochody, a na trzecim – nieruchomości premium i luksusowe.

Polacy od lat ciężko pracują na swój sukces

MDR przywołał opinią jednego z liderów na rynku nieruchomości w Gdyni, który opowiedział stacji, jak to w swojej młodości zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Niemczech. W tym okresie, gdy po raz pierwszy pojechał do Niemiec, nie mógł sobie pozwolić nawet na dobry deser. Teraz Polacy kupują za Odrą samochody, które są tańsze niż w Polsce. „Chcieliśmy żyć w dostatku i ciężko na to pracowaliśmy” – opowiada rozmówca niemieckiej stacji. Autor zauważa, że statystyki potwierdzają tę opinię. „Polacy przepracowują rocznie o 268 godzin więcej niż Niemcy” – wskazuje Bazydło.

Działa sztuki na celowniku bogatych Polaków

Jak zauważa autor, współczesny luksus nie obejmuje już wyłącznie dóbr materialnych, takich jak drogie samochody lub biżuteria. Teraz zamożni ludzie w Polsce poszukują wyjątkowych emocji i doświadczeń, które przekazują niepowtarzalne dzieła sztuki.

W 2024 roku raport KPMG po raz pierwszy wyodrębnił segment dzieł stuki z polskiego rynku dóbr luksusowych, a jego wartość oszacował na 567,7 mln złotych, przy czym 80 procent sprzedanych dzieł sztuki stanowiły obrazy.

„Czy to drogie dzieła sztuki, luksusowe nieruchomości, czy pobyty wellness w pięciogwiazdkowych kurortach – wszystko to pokazuje, że polska klasa średnia i wyższa stają się coraz bogatsze. Polska, niedoceniany sąsiad, dogania Niemcy” – podsumowuje autor artykułu MDR.

Źródło: Mitteldeutscher Rundfunk, Deutsche Welle