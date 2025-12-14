Petycja o 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji, która analizowała wniosek obywatelski o rozszerzenie programu 800 plus na osoby w wieku emerytalnym. Świadczenie to miałoby stanowić dodatek do emerytury za wychowane dzieci. Autorzy petycji argumentowali, że rodzice, którzy wychowali i wykształcili pokolenie obecnie pracujące i płacące podatki w Polsce, zostali wcześniej pozbawieni wsparcia finansowego, z którego korzystają współczesne rodziny. W związku z brakiem analogicznego programu w przeszłości, straty finansowe dla wielu seniorów zostały oszacowane na 172 800 zł.

Reklama

Propozycja świadczenia 800 plus dla seniorów i idea uczciwości pokoleniowej

W ramach postulatu zaproponowano, aby rodzicom-emerytom przysługiwało świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie za pierwsze dziecko oraz 800 zł za każde kolejne. Wnioskodawca określił tę inicjatywę jako akt "uczciwości pokoleniowej", mający na celu wyrównanie szans między generacjami.

Decyzja Komisji: nieuwzględnienie petycji i obawy ekspertów

Podczas obrad, które odbyły się 8 października 2025 roku, Komisja rozpatrzyła argumenty oraz rekomendację Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS). Eksperci z BEOS zarekomendowali nieuwzględnienie petycji. Zauważyli, że pomysł wymaga doprecyzowania, zwłaszcza w kwestii weryfikacji, czy dzieci emerytów faktycznie pracują i płacą podatki w kraju. Ponadto podkreślono, że w systemie funkcjonuje już rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+". W rezultacie Komisja nie przyjęła propozycji w kształcie postulowanym przez obywateli.

Obowiązujące wsparcie: Program "Mama 4+"

W Polsce od 2019 roku działa program "Mama 4+" (rodzicielskie świadczenie uzupełniające). Świadczenie to przysługuje matkom po ukończeniu 60. roku życia lub ojcom po 65. roku życia, pod warunkiem wychowania co najmniej czwórki dzieci i braku dochodu zapewniającego minimalne utrzymanie. Osobom uprawnionym wypłacana jest kwota odpowiadająca najniższej emeryturze (1878,91 zł). Warto zaznaczyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zwraca uwagę na kontrowersje związane z tym programem, ponieważ ojcowie mogą otrzymać świadczenie jedynie zastępczo (w przypadku śmierci lub porzucenia dzieci przez matkę), co budzi pytania o równość płci w prawie emerytalnym.

Szanse na wejście w życie świadczenia 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci – stanowisko ministerstwa