Podwyżki cen paliw przed Wszystkimi Świętymi 2025

Przed 1 listopada 2025 roku rynek paliwowy w Polsce doświadcza istotnych podwyżek cen. Zjawisko to wynika zarówno z globalnych uwarunkowań geopolitycznych, jak i specyfiki sezonowego popytu związanego ze świętem.

Rosnące ceny paliw - trendy przed Wszystkimi Świętymi

Przed świętem Wszystkich Świętych w 2025 roku w Polsce obserwujemy wyraźny wzrost cen paliw, który może znacząco odczuć każdy kierowca planujący podróże w tym okresie. W ostatnich tygodniach ceny na stacjach paliw utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie, jednak nadchodzące dni przyniosą wyraźne podwyżki. Za litr benzyny Pb95 na niektórych stacjach kierowcy mogą zapłacić już powyżej 6 zł. Podobnie sytuacja wygląda z olejem napędowym, którego ceny oscylują w granicach około 6 zł za litr, z tendencją wzrostową.

Ceny paliw przed Wszystkimi Świętymi 2025 - prognozy

Prognozy wskazują na to, że ceny paliw przed Wszystkimi Świętymi 2025 mogą wynieść od około 5,78 do 5,89 zł za litr benzyny 95, 5,91 do 6,02 zł za litr oleju napędowego, a autogaz będzie kosztował od 2,56 do 2,63 zł.

Przyczyny wzrostu cen paliw w Polsce w październiku 2025

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost cen jest zaostrzenie sankcji międzynarodowych wobec rosyjskiego sektora naftowego, które ograniczyły eksport surowców. W efekcie wzrosły ceny ropy na światowych giełdach, gdzie notowania ropy Brent przekroczyły poziom 90 dolarów za baryłkę, co jest najwyższym wynikiem od kilku miesięcy. Ponadto sezonowy wzrost popytu na paliwa związany z podróżami na Wszystkich Świętych dodatkowo napędza ceny.

Jak wyższe ceny paliw wpłyną na kierowców i gospodarkę?

Eksperci podkreślają, że sytuacja na rynku paliw reaguje niemal natychmiast na wahania cen surowca, a więc nawet niewielkie zmiany na świecie przekładają się na wyższe koszty paliw w Polsce. W praktyce oznacza to, że kierowcy planujący wyjazdy 1 listopada oraz w dniach przed i po tej dacie powinni spodziewać się wyższych wydatków na tankowanie. Wyższe koszty transportu mogą również wpłynąć na podwyżki cen towarów i usług w kolejnych tygodniach.

Obecne ceny paliw i porady dla kierowców na czas ich podwyżek

Obecne ceny benzyny Pb95 oscylują średnio między 5,78 a 5,89 zł za litr, a diesla od 5,91 do 6,02 zł, jednak według prognoz ceny te będą rosły, zwłaszcza przed 1 listopada. Szczególnie mocno podrożał autogaz, który jest droższy niż przed rokiem z powodu embarga na dostawy gazu LPG z Rosji. W efekcie kierowcy korzystający z LPG muszą się przygotować na bardziej odczuwalne podwyżki. W związku z tym sugeruje się planowanie tankowań wcześniej, gdy ceny jeszcze nie zdążyły wzrosnąć, oraz rozważenie alternatywnych środków transportu czy współdzielenie przejazdów.

Ceny paliw przed Wszystkimi Świętymi 2025 – podsumowanie

Przed świętem Wszystkich Świętych 2025 roku w Polsce kierowcy zmierzą się z wyższymi cenami paliw, wynikającymi z międzynarodowej sytuacji polityczno-gospodarczej i sezonowego zwiększonego popytu. Rozważne planowanie podróży i zakupów paliwa może pomóc złagodzić skutki podwyżek dla indywidualnych budżetów oraz dla gospodarki lokalnej.