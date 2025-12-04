Wzrost składek zdrowotnych w 2026 roku. Kogo dotkną podwyżki?

Wiele grup Polaków musi liczyć się z podwyżką składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2026 roku, wynikającą głównie ze wzrostu ich dochodów brutto, co automatycznie przekłada się na wyższe potrącenia.

Budżetówka: wzrost pensji i składki zdrowotnej

Pracownicy budżetówki powinni spodziewać się wzrostu wynagrodzeń o przewidywane 3 procent, czyli poziom inflacji. "Fakt" zwraca uwagę, że chociaż ich pensja brutto wzrośnie, jednocześnie państwo pobierze z niej wyższą składkę zdrowotną. Dodatkowo, trzynasta pensja wypłacana w budżetówce do 31 marca również zostanie pomniejszona o składkę zdrowotną.

Emeryci i renciści: waloryzacja ze zwiększoną składką zdrowotną

Emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń od 1 marca 2026 roku, która zgodnie z projektem ustawy budżetowej może wynieść 4,88 procent. Choć waloryzacja podnosi ich świadczenia brutto, w konsekwencji od wyższej kwoty potrącana będzie większa składka zdrowotna, co dotyczy również trzynastych i czternastych emerytur. "Fakt" podaje również szczegółowe dane pokazujące, jak waloryzacja wpływa na zmianę składki i świadczeń netto dla seniorów o różnych wysokościach obecnej emerytury brutto.

Najniższa krajowa. Wyższe obciążenie roczne

Wzrost składki dotknie także osoby zarabiające najniższą krajową. Minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie z 4666 zł do 4806 zł brutto od 1 stycznia 2026 roku. Składka zdrowotna dla tej grupy podniesie się z 362,37 zł do 373,24 zł miesięcznie, co oznacza roczny dodatkowy koszt w wysokości 132 zł.

Przedsiębiorcy: składka zdrowotna od 100 proc. płacy minimalnej

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również muszą się przygotować na istotne podwyżki. Od 2026 roku składka zdrowotna, która wynosi 9 procent, będzie obliczana od 100 procent, a nie jak dotychczas od 75 procent minimalnego wynagrodzenia. Przy minimalnej płacy na poziomie 4806 zł, przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 432,54 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy faktycznie osiągnęli zysk. Zmiana ta jest znacząca i ma zastosowanie nawet w przypadku straty.