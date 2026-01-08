Zasady zwrotu podatku dla emerytów w lutym 2026 roku

Z połową lutego wiąże się kluczowy termin dla podatników, gdyż to właśnie wtedy administracja skarbowa publikuje w systemie teleinformatycznym gotowe projekty rozliczeń rocznych za miniony rok. Moment ten stanowi dla wielu osób pierwszą okazję do zweryfikowania, czy przysługuje im nadpłata podatku dochodowego. Na dodatkowe środki najczęściej mogą liczyć właśnie seniorzy, którzy pobierali świadczenia dodatkowe.

Kto otrzyma zwrot PIT od trzynastej i czternastej emerytury?

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, na zwrot podatku za 2025 rok mogą liczyć przede wszystkim ci emeryci oraz renciści, których regularne miesięczne świadczenie nie przekroczyło progu 2200 zł brutto. Dla tej grupy osób przewidziano wypłaty z tytułu rozliczenia 13. i 14. emerytury, które mogą wynieść nawet blisko 400 zł, pod warunkiem że podatnik nie odlicza innych ulg. Warunkiem koniecznym do sprawnego otrzymania pieniędzy jest zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego na portalu podatki.gov.pl, sprawdzenie przygotowanej deklaracji oraz jej zatwierdzenie.

Terminy wypłat zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy

Oficjalny start udostępniania rozliczeń przypada na 15 lutego. Od momentu wysłania deklaracji drogą elektroniczną fiskus ma ustawowo 45 dni na odesłanie nadpłaty, choć w przypadku tradycyjnych formularzy papierowych czas ten wydłuża się do trzech miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które dopełnią formalności przez internet w pierwszych dniach od uruchomienia systemu, często widzą środki na swoich kontach bankowych już po kilku dniach od akceptacji wniosku.

Wyliczenia zwrotów dla poszczególnych wysokości emerytur

Liczba seniorów uprawnionych do odzyskania podatku od świadczeń dodatkowych sukcesywnie maleje, co jest bezpośrednim skutkiem corocznej waloryzacji podnoszącej kwoty brutto przy jednoczesnym braku zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku. W bieżącym roku najwyższa prognozowana kwota zwrotu, wynosząca około 378 zł, dotyczy osób pobierających emeryturę w wysokości 2200 zł brutto. W przypadku niższych świadczeń kwoty te są odpowiednio mniejsze i wynoszą przykładowo 354 zł dla emerytury 2100 zł brutto, 306 zł przy świadczeniu 1900 zł brutto oraz 210 zł dla osób otrzymujących 1500 zł brutto. Nawet seniorzy z emeryturą 2400 zł brutto mogą liczyć na symboliczną wypłatę w granicach 144 zł.

Potrącenia ze zwrotu podatku i wyłączenia z wypłat

Należy pamiętać, że nie każdy uprawniony otrzyma pełną wyliczoną kwotę na swój rachunek. Urząd skarbowy ma prawo pomniejszyć należny zwrot o zaległe zobowiązania finansowe podatnika, takie jak nieuregulowane mandaty karne, zaległości w abonamencie radiowo-telewizyjnym czy inne egzekwowane długi. Ponadto na zwrot nie mogą liczyć ci seniorzy, którzy wcześniej złożyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz EPD-21, deklarując rezygnację z pobierania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.