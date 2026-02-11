Forma prowadzenia działalności za granicą

Jednym z pierwszych kroków na etapie planowania ekspansji jest wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej działalności w kraju docelowym. Wybór formy prawnej niesie ze sobą określone skutki podatkowe, dlatego decyzja ta powinna być dokładnie przemyślana. Do najczęściej wybieranych form należą przedstawicielstwo, oddział, spółka zależna czy zagraniczny zakład (ang. permanent establishment). Oczywiście wybór konkretnego rozwiązania jest też uzależniony od rynku docelowego. Każda z tych opcji niesie za sobą różne konsekwencje podatkowe, dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć nieprzewidzianych obciążeń.



Ekspansja zagraniczna a podatki. O czym warto pamiętać?

Kolejnym istotnym etapem jest ustrukturyzowanie obecności na rynku zagranicznym pod kątem podatkowym. W szczególności w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw czy przyszłymi przepływami finansowymi między krajem docelowej ekspansji a Polską. Warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak: status rezydenta podatkowego, zasady opodatkowania dywidend, odsetek czy należności licencyjnych, możliwość skorzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulacje dotyczące cen transferowych, ulgi podatkowe, takie jak ulga na ekspansję czy ulga konsolidacyjna. Ważne jest również uwzględnienie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu, niedostatecznej kapitalizacji oraz ewentualnej straty podatkowej. – wymienia Małgorzata Ludwikowska-Piątek, dyrektor ds. podatków w PFR TFI.

Szczególnie dla podmiotów, które stawiają pierwsze kroki na rynkach zagranicznych ulga na ekspansję może być ważnym przywilejem. To realne wsparcie, które może znacząco obniżyć koszty wejścia na nowe rynki.

Polscy przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki, by skorzystać z ulgi na ekspansję, mają możliwość odliczenia od dochodu nawet 200% kosztów poniesionych na potrzeby rozszerzenia rynków zbytu (100% jako kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 100% jako odliczenie w ramach tej ulgi). Innym istotnym rozwiązaniem jest ulga konsolidacyjna, która pozwala na dodatkowe odliczenie od dochodów wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów lub akcji zapewniających pakiet kontrolny w spółce kapitałowej, w tym wydatków na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, due diligence, audyt, podatki, opłaty notarialne. Dlatego warto dokładnie przeanalizować, jakie instrumenty wsparcia oferują poszczególne kraje, a także jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, by się o nie ubiegać, aby maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości - wyjaśnia Małgorzata Ludwikowska-Piątek.

Co kraj, to obyczaj - znaczenie lokalnych regulacji

Różnice w systemach podatkowych pomiędzy poszczególnymi krajami to nie wszystko. Nierzadko przedsiębiorca musi oprócz przepisów krajowych uwzględnić uwarunkowania lokalne – w zależności od tego w jakim stanie czy prowincji zamierza inwestować - tak jest m.in. w USA, Niemczech, Szwajcarii czy Kanadzie. Dlatego już na etapie planowania warto dokładnie przeanalizować lokalne przepisy i skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą w opracowaniu strategii podatkowej oraz zapewnią wsparcie w zakresie lokalnego tax compliance.

Z praktyki Funduszu Ekspansji Zagranicznej mogę powiedzieć, że obowiązki podatkowe na rynku amerykańskim mogą być różne - w zależności od stanu, w którym siedzibę posiada amerykański pożyczkobiorca. W praktyce oznacza to, że np. w stanie New Jersey spotkaliśmy się z innym zakresem zobowiązań podatkowych niż w stanie Delaware - mówi ekspertka PFR TFI.

Wsparcie instytucjonalne – jak skorzystać?

Jak nie zagubić się w gąszczu wymogów podatkowych? Polskie firmy oraz inwestorzy zagraniczni mogą skorzystać m.in. z pomocy instytucji takich jak Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI). Ta instytucja działa w strukturach Ministerstwa Finansów, które oferuje m.in. możliwość zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego, dającego pewność co do skutków podatkowych planowanej inwestycji. Warto również rozważyć wystąpienie o interpretację indywidualną, która pozwoli uniknąć niejasności w stosowaniu przepisów.



W wielu krajach działają Agencje Promocji Inwestycji, które stanowią pierwszy punkt kontaktu dla inwestorów, często w ścisłej współpracy z administracją podatkową i finansową. W ten sposób integrują wsparcie podatkowe w ramach usług dla inwestorów. Podobne do COPI rozwiązanie znajdziemy natomiast np. w Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonuje usługa Inward Investment Support w ramach HMRC (brytyjskiego urzędu skarbowego), która wspiera zagraniczne podmioty inwestujące w Wielkiej Brytanii. Usługa ta pomaga zabezpieczyć konsekwencje podatkowe inwestycji.

Słowem podsumowania

W dobie rosnących oczekiwań społecznych przejrzystość podatkowa staje się istotnym elementem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Dla firm, które, wchodząc na nowy rynek, muszą budować swoją pozycję od podstaw, wizerunek uczciwego podatnika może być kluczowy w zdobywaniu zaufania partnerów handlowych, inwestorów i instytucji finansowych. Ekspansja zagraniczna to dla polskich firm ogromna szansa, ale i wyzwanie. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie – zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym. Współpraca z ekspertami oraz korzystanie z dostępnych ulg i wsparcia instytucjonalnego mogą znacząco ułatwić ten proces, minimalizując ryzyko i zwiększając szanse na sukces na nowych rynkach.