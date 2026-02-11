Nowa taryfa zatwierdzona przez URE

Prezes URE 10 lutego zatwierdziła zmianę taryfy na sprzedaż paliw gazowych dla spółki myORLEN (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny). Nowe stawki będą obowiązywać od 25 lutego 2026.

Zmiany w cenach gazu od 25 lutego 2026 - jakie stawki?

Zgodnie z komunikatem regulatora, cena gazu ziemnego dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz wybranych podmiotów realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej wyniesie:

197,29 zł za MWh

Co zmienia się w praktyce? Nowa cena oznacza spadek o około 7 zł za MWh, czyli o 3,4 proc. w porównaniu z dotychczasową taryfą.

Jednocześnie opłaty abonamentowe pozostają bez zmian, zmiana dotyczy wyłącznie ceny paliwa gazowego.

To oznacza, że rachunki mogą być nieco niższe, choć ostateczna kwota zależy oczywiście od zużycia.

Dlaczego taryfa została zmieniona?

Prezes URE Renata Mroczek wskazała w komunikacie, że urząd na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i reaguje na zmiany cen na rynku hurtowym.

Po zatwierdzeniu wcześniejszej taryfy w pierwszej połowie 2025 roku ceny gazu na Towarowa Giełda Energii systematycznie spadały. W związku z tym regulator wezwał spółkę myORLEN do złożenia wniosku o zmianę taryfy. Efektem tego działania jest właśnie zatwierdzona obniżka.

Do kiedy obowiązuje nowa cena gazu?

Obecna taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026. To oznacza, że w połowie roku możliwa jest kolejna aktualizacja stawek, w zależności od sytuacji na rynku energii i notowań gazu.

Na razie jednak decyzja jest jasna, od 25 lutego obowiązuje nowa cena 197,29 zł za MWh dla gospodarstw domowych.