Projekt "Aktywne Wakacje" - co wiemy o programie w lutym 2026 roku?

Zgodnie z założeniami projektu, który wpłynął do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, "Aktywne Wakacje" to program mający na celu dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zielone szkoły). W przeciwieństwie do starego bonu, środki nie będą mogły być wydane na nocleg w hotelu z rodzicami, lecz mają wspierać aktywność fizyczną i edukacyjną dzieci poza domem.

Kto dostanie wsparcie? Nowe kryteria 2026

Wersja projektu na rok 2026 przewiduje, że świadczenie w wysokości 1000 zł na każde dziecko będzie przysługiwać:

Rodzinom pobierającym świadczenie 800 plus (bez kryterium dochodowego - model uniwersalny). Dzieciom w wieku od 6 do 18 lat (obowiązek szkolny). Osobom z niepełnosprawnościami do 24. roku życia (kwota podwyższona do 2000 zł).

Kontrowersje budzi jednak zapis o "wkładzie własnym". Projekt zakłada, że państwo pokryje do 80 proc. kosztów wyjazdu, co oznacza, że rodzic będzie musiał dopłacić pozostałe 20 proc., aby bon został aktywowany. Ma to zapobiegać fikcyjnym zapisom na kolonie.

Mechanizm wypłaty: Cyfrowy portfel w mObywatelu

W 2026 roku nie będzie kodów wysyłanych SMS-em. Świadczenie ma przybrać formę "celowego portfela elektronicznego" zintegrowanego z aplikacją mObywatel. Rodzic będzie mógł dokonać płatności bezpośrednio u organizatora wypoczynku wpisanego do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taka konstrukcja ma wyeliminować nadużycia, które miały miejsce przy poprzedniej edycji, kiedy to bony były nielegalnie wymieniane na gotówkę.

Czy program "Aktywne wakacje" ruszy przed wakacjami 2026?

Harmonogram legislacyjny jest napięty. Aby program ruszył w tegoroczne wakacje, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta najpóźniej do końca kwietnia 2026 roku. Trzeba jednak zauważyć opór Ministerstwa Finansów ze względu na wysoki deficyt budżetowy. Szacowany koszt programu to ok. 3,5 miliarda złotych rocznie. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Branża turystyczna naciska na szybkie wdrożenie, wskazując, że ceny kolonii w 2026 roku wzrosły o średnio 15 proc. względem roku ubiegłego, co sprawia, że wielu rodzin nie stać na wysłanie dzieci na wypoczynek bez wsparcia państwa.

Podsumowanie: czekać czy rezerwować? Program "Aktywne Wakacje"

Na ten moment program "Aktywne Wakacje" jest projektem ustawy. Rodzice planujący letni wypoczynek nie powinni jeszcze budować budżetu w oparciu o te środki. Jeśli jednak ustawa przejdzie przez parlament w marcu, pierwsze bony mogą zostać wygenerowane w systemie mZUS już na początku czerwca 2026 roku.