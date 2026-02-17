Kluczem do najtańszego opału w 2026 roku okazuje się status "Aktywnego Klienta" w PGG oraz spełnienie nowych kryteriów dochodowych, które uprawniają seniorów do specjalnych dopłat energetycznych wypłacanych przez ZUS.

Aktualne ceny węgla w PGG i u lokalnych dystrybutorów w lutym 2026

W połowie lutego 2026 roku Polska Grupa Górnicza utrzymuje jedne z najniższych stawek na rynku, oferując popularny węgiel orzech oraz groszek (np. Karlik, Pieklorz) w cenie od 1150 złotych za tonę przy zakupie luzem. Sytuacja zmienia się w przypadku opału workowanego na paletach, gdzie za tonę ekogroszku trzeba zapłacić od 1255 do 1400 złotych. W lokalnych składach, szczególnie na Mazowszu i w centralnej Polsce, ceny są o około 200-300 złotych wyższe ze względu na koszty logistyczne i marże pośredników. Najdroższym wyborem pozostają obecnie markety budowlane, gdzie cena pojedynczego worka 20 kg często przekracza 35 złotych, co w przeliczeniu na tonę daje kwotę rzędu 1750 złotych, czyniąc takie zakupy najmniej opłacalnymi w 2026 roku.

Jak kupić tonę węgla za 900 zł? Kod rabatowy dla stałych klientów

Największym zaskoczeniem lutego 2026 roku jest kontynuacja polityki rabatowej PGG, która pozwala obniżyć cenę tony węgla nawet o 250 złotych. Dzięki kodom rabatowym "Aktywny Klient", osoby, które dokonały zakupu w poprzednim sezonie, mogą nabyć orzech lub groszek luzem w cenie około 900 złotych za tonę. Jest to oferta limitowana czasowo i dostępna do wyczerpania zapasów, co sprawia, że luty staje się miesiącem wzmożonego ruchu w e-sklepie producenta. Warto zauważyć, że PGG stopniowo wprowadza również nowe paliwa niskoemisyjne z serii "Błękitny", które mają zastępować tradycyjne groszki w ramach dostosowywania oferty do zaostrzających się przepisów antysmogowych.

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów i ryczałt energetyczny 2026

Ważną nowością w lutym 2026 roku jest ogłoszenie szczegółów nowego programu dopłat do ogrzewania dla najuboższych emerytów. Seniorzy po 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), których dochód nie przekracza 2525 złotych brutto na osobę, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 1200 złotych rocznie na pokrycie kosztów opału i energii. Świadczenie to ma być wypłacane w kwartalnych ratach po 300 złotych przez ZUS. Jednocześnie od 1 marca 2026 roku wzrasta kwota ryczałtu energetycznego dla kombatantów i osób represjonowanych do poziomu 336,16 złotych miesięcznie. Te formy wsparcia sprawiają, że dla wybranej grupy seniorów realny koszt zakupu tony węgla w 2026 roku zostaje niemal w całości sfinansowany z dodatków socjalnych.

Prognozy cenowe na marzec i kwiecień 2026. Czy warto czekać z zakupem węgla?

Analitycy rynku energii wskazują, że przełom lutego i marca 2026 roku może być ostatnim momentem na zakup węgla w obecnych cenach przed wiosennymi korektami taryf. Choć globalne ceny węgla wykazują tendencję spadkową, to lokalny rynek w Polsce reaguje z opóźnieniem, a mroźna końcówka zimy może utrzymać wysoki popyt. Jeśli jednak prognozy dotyczące łagodnej wiosny się sprawdzą, w kwietniu można spodziewać się tradycyjnych posezonowych wyprzedaży w składach prywatnych. Mimo to, przy obecnych rabatach w PGG, cena na poziomie 900-1150 złotych za tonę polskiego węgla wydaje się być "bezpiecznym dołkiem" cenowym, który trudno będzie przebić w nadchodzących miesiącach 2026 roku.