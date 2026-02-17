Węgiel: Ceny w PGG i na składach lokalnych

Najtańszym źródłem węgla pozostaje sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W lutym 2026 ceny prezentują się następująco:

Reklama

Węgiel Orzech / Kostka (luzem): ok. 1150 - 1250 zł za tonę.

Groszek / Ekogroszek (np. Karlik, Pieklorz luzem): ok. 1150 zł za tonę.

Ekogroszek (workowany na palecie): ok. 1255 - 1400 zł za tonę.

Reklama

W lokalnych składach opału ceny są wyższe ze względu na koszty transportu i marże pośredników. Średnio za tonę orzecha zapłacimy tam od 1500 do 1800 zł, a w województwie mazowieckim ceny te mogą dobijać nawet do 1900 zł. Najniższe stawki niezmiennie notuje się na Śląsku.

Pellet drzewny - gwałtowne wzrosty ceny w środku zimy

Rynek pelletu w lutym 2026 odnotowuje wyraźne odbicie cenowe. Według raportów serwisu PanPellet.pl oraz Money.pl, średnia krajowa za certyfikowany pellet klasy A1 wzrosła do poziomu 1640 zł/t, ale to tylko wierzchołek góry lodowej:

Składy i hurtownie: Cena za tonę certyfikowanego pelletu A1 waha się od 1800 zł do 2300 zł.

Markety budowlane (Leroy Merlin, Castorama, OBI): Tu ceny są najwyższe - za pojedynczy worek 15 kg zapłacimy od 30 do 45 zł, co w przeliczeniu na tonę daje kwotę rzędu 2000 - 3000 zł.

Serwisy aukcyjne (Allegro/OLX): Oferty premium z dostawą potrafią przekraczać 2500 zł za tonę.

Drewno opałowe i kominkowe - ceny w Lasach Państwowych

Zakup drewna bezpośrednio od leśnika to wciąż najbardziej ekonomiczna opcja, choć wymaga ono sezonowania. Zgodnie z cennikami Lasów Państwowych na początek 2026 roku:

Drewno twarde (buk, dąb, grab): ok. 270- 370 zł za m³ (metr sześcienny).

Drewno miękkie liściaste (brzoza, klon): ok. 180 - 250 zł za m³.

Drewno iglaste (sosna, świerk): ok. 150 - 200 zł za m³.

Jeśli szukasz drewna gotowego do palenia (pociętego i wysuszonego) w prywatnych składach, musisz liczyć się z kosztem od 400 zł do nawet 800 zł za metr przestrzenny (układany).

Raport cenowy - podsumowanie. Ile zapłacimy za opał w lutym 2026?

Z danych serwisu cieplo.gov.pl oraz oficjalnych cenników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wynika, że najtańszą opcją pozostaje węgiel kupowany luzem bezpośrednio w kopalni - tona sortymentu Orzech (np. z kopalń Marcel czy Ziemowit) kosztuje obecnie około 1150 zł. Jeśli szukamy węgla typu Kostka, cena wzrasta do poziomu 1200-1250 zł za tonę. Dla osób ceniących wygodę, PGG oferuje ekogroszek workowany na palecie (marki Karlik czy Pieklorz) w cenie około 1255 zł, natomiast za wersję premium Karolinka zapłacimy około 1400 zł za tonę. Należy jednak pamiętać, że na lokalnych składach, ze względu na koszty transportu i marże, te same produkty mogą kosztować od 1500 zł do nawet 1900 zł, szczególnie w regionach oddalonych od Śląska, jak Mazowsze czy Podlasie.

Sytuacja na rynku pelletu w lutym 2026 roku jest znacznie bardziej dynamiczna i, niestety, mniej korzystna dla konsumentów. Jak podaje portal Money.pl oraz serwisy branżowe typu PanPellet.pl, tona certyfikowanego pelletu klasy A1 w hurcie kosztuje obecnie od 1800 zł do 2300 zł, ale w wielu miejscach braki surowca wybiły ceny jednostkowe jeszcze wyżej. Najwięcej zapłacimy w marketach budowlanych (Castorama, Leroy Merlin czy OBI), gdzie pojedyncze 15-kilogramowe worki kosztują od 30 zł do 45 zł, co w prostym przeliczeniu daje zawrotną kwotę od 2000 zł do nawet 3000 zł za tonę. Eksperci wskazują, że głównym powodem tak wysokich stawek jest drastyczny wzrost cen trocin, które w ciągu ostatniego roku podrożały o blisko 100 procent, co zmusiło producentów do radykalnych korekt w cennikach.

Dla osób poszukujących oszczędności, najciekawszą alternatywą pozostają Lasy Państwowe, które w lutym 2026 utrzymują stosunkowo niskie ceny drewna opałowego, o czym informują m.in. raporty serwisu Murator. Za metr sześcienny drewna twardego (buk, dąb, grab) w nadleśnictwie zapłacimy od 250 zł do 370 zł, podczas gdy drewno iglaste lub miękkie liściaste (brzoza, sosna) to wydatek rzędu 150-240 zł. Jeśli jednak nie mamy czasu na samodzielne sezonowanie i potrzebujemy gotowego, suchego drewna kominkowego z prywatnego składu, musimy liczyć się z ceną od 400 zł do nawet 800 zł za metr przestrzenny. W marketach ceny palet z suchym drewnem o wadze około 450 kg oscylują w granicach 580-600 zł, co czyni je wygodnym, ale najdroższym sposobem na ogrzanie domu tej zimy.

FAQ: Najczęstsze pytania o ceny opału w lutym 2026