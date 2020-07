"Jeszcze żadnego projektu nie ma, w związku z tym nie ma żadnej politycznej decyzji, jeśli chodzi o skierowanie takiego projektu" - powiedział w czwartek rzecznik w TV Republika.

"Ale pamiętajmy, że to była jedna z naszych zapowiedzi, a PiS, nawet przy zgryźliwych uwagach swoich oponentów, realizuje swój program" - dodał.

To była jedna z politycznych zapowiedzi, że to województwo powstanie jako wyodrębnione - przypomniał.

Müller zaznaczył, że jeśli zapadnie decyzja, aby takiego podziału dokonać, to korzystne byłoby przeprowadzić to szybko - tak, by nowa perspektywa unijna - nowy budżet UE "był realizowany już właśnie w ramach tego nowego podziału terytorialnego, które zapewni Mazowszu szybszy rozwój i będzie determinował pewne cele".

Ocenił, że nie są to decyzje przeciw warszawiakom, tylko procesy dziejące się na całym świecie. "To naturalne i dzieje się na całym świecie - jeśli jest stolica, to zwykle ona ma wyodrębniony charakter, nawet w formie specustawy" - mówił. Zaznaczył, że w polskim przypadku jest to miasto stołeczne plus na przykład otaczające je powiaty.

Powtórzył, że ostatecznej decyzji w tej sprawie nie ma, ale ponieważ była taka zapowiedź, to sądzi, iż prędzej czy później zostanie ona spełniona.(PAP)

