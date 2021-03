Szef rządu podczas wizyty w Wadowicach podkreślił, że ostatnie dane epidemiczne są cały czas bardzo niepokojące.

Zapowiedział, że w tym tygodniu ogłoszone zostaną nowe obostrzenia. "Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem" - przekazał premier.

Premier: W najbliższych tygodniach otrzymamy 7 mln dawek szczepionek

W najbliższych czterech, pięciu tygodniach otrzymamy 7 mln dawek szczepionek - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że oprócz dostępnych preparatów od firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson.

Szef rządu podczas wizyty w firmie Maspex w Wadowicach zapowiedział, że w najbliższych tygodniach do Polski trafią kolejne szczepionki.

"W najbliższych czterech, pięciu tygodniach otrzymamy 7 mln dawek z tego harmonogramu, który do nas doszedł. Oprócz dostępnych szczepionek Pfizera, AstryZeneki, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, to wszystko razem spowoduje, że do końca kwietnia zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką, będzie kolejnych 7 mln osób. "To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać" - podkreślił premier.

"Dziś przynajmniej wiemy, że ta rosnąca liczba dostępnych szczepionek jest tym najlepszym remedium na zwalczenie epidemii, a wraz z tym najlepszym remedium na powrót do normalnego życia gospodarczego" - zaznaczył szef rządu.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec