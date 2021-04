Dzisiaj w nocy uruchomiliśmy e-skierowania dla osób, które zgłosiły się wcześniej w wieku od 40 do 59 lat w styczniu, lutym lub marcu. Łącznie takich osób zgłosiło się 680 tys. w tym 40-latkowie to ok. 350 tys. - mówił minister Dworczyk.

Awaria systemu

Ok. 60 tys. 40-latków otrzymało terminy na kwiecień. Niestety nastąpiła awaria PZ i IKP. Zdecydowaliśmy się na wstrzymanie zapisów tej grupy na kolejne terminy. Naprawa systemu powinna nastąpić do końca dzisiejszego dnia - wyjaśniał Michał Dworczyk.