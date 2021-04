W ciągu dwóch dni Kongresu 590 – 5 i 6 maja 2021 r. – jednocześnie na trzech scenach odbędzie się przeszło 50 paneli dyskusyjnych w pięciu kluczowych obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Wezmą w nich udział przedstawiciele administracji publicznej, spółek skarbu państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorców, międzynarodowego biznesu, eksperci branżowi oraz naukowcy. Pierwszy dzień Kongresu otworzy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Ponad 200 ekspertów, 50 debat transmitowanych na żywo na www.kongres590.pl i 5 obszarów tematycznych

Gospodarka, a w niej m.in. geopolityczne perspektywy dla Polski i świata oraz patriotyzm gospodarczy

W obszarze gospodarki poruszane będą m.in. kwestie wpływu napięcia geopolitycznego na plany rozwojowe krajów obszaru Europy Środkowej, w szczególności Polski w kontekście kolejnych dekad. Rozmawiać o tym będą Dr George Friedman uznany na całym świecie politolog i futurolog, twórca dziedziny prognozowania geopolitycznego oraz autor wielu bestsellerów (Następne 100 lat, Następna dekada) oraz Dr Jacek Bartosiak znany polski ekspert ds. geopolityki i strategii, prawnik i publicysta, autor licznych książek (Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju).

Tematem poruszanym w ramach debaty związanej z patriotyzmem gospodarczym będą działania podejmowane przez kluczowe spółki skarbu państwa (SSP), które mają istotny wpływ na bieżącą politykę gospodarczą. O megainwestycjach, fuzjach i przejęciach rozmawiać będą Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, MAP, Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, Beata Kozłowska-Chyła prezes zarządu PZU, Jarosław Wróbel wiceprezes zarządu grupy LOTOS oraz dr Andrzej Niewiński prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. Moderatorem dyskusji będzie prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana.

Eksport i ekspansja gospodarcza - Czy będziemy żyli w azjatyckim wieku?

O tym, czy XXI wiek będzie należał do Azji oraz w jaki sposób Polska powinna budować swoje relacje gospodarcze z tym regionem świata, rozmawiać będzie dwóch wybitnych znawców tego tematu: dr Parag Khanna - indyjsko-amerykański politolog, założyciel FutureMap, autor m.in. Przyszłość należy do Azji oraz Radosław Pyffel - dziennikarz, publicysta, socjolog, były prezes think tanku Centrum Studiów Polska-Azja.

Społeczeństwo i rozwój branży kosmicznej w Polsce i świecie

Polska Strategia Kosmiczna zakłada m.in, że w roku 2030 polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku. Zadanie to jest bardzo realne mając na uwadze sukcesy polskich firm kosmicznych na arenie międzynarodowej. W debacie moderowanej przez Artura B. Chmielewskiego z NASA wezmą udział: prof. Grzegorz Wrochna prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Grzegorz Zwoliński Sat Revolution, Michał Zachara KP Labs, Witold Witkowicz Icey.

Bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, z tematami Unijnego Zielonego Ładu i bezpieczeństwa lekowego

Unia Europejska aspiruje, aby nasz kontynent stał się pierwszym neutralnym dla środowiska. Ten cel ma zostać osiągnięty w roku 2050. Na temat wyzwań związanych z klimatem i ochroną środowiska będą rozmawiać m.in. Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska, Wojciech Hann prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Marek Wadowski wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia S.A, Krzysztof Zamasz członek zarządu Grupy VEOLIA Polska, Grzegorz Zieliński dyrektor regionalny na Europę Środkową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Adam Czyżewski główny ekonomista PKN ORLEN S.A.

Ciekawie zapowiada się dyskusja o patriotyzmie gospodarczym na rynku farmaceutycznym w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej - częściowego braku dostępu do leków i substancji czynnych produkowanych głównie w Chinach i Indiach. Temat ten poruszą zaproszeni do debaty przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, polskich firm farmaceutycznych oraz Fundacji Republikańskiej – autorzy raportu, który będzie podstawą dyskusji.

Infrastruktura z wielkimi inwestycjami

Tematem jednego z paneli będą inwestycje spółek Grupy PKP, które prowadzą obecnie działania na bardzo szeroką skalę inwestując m.in. w modernizacje dworców kolejowych, zakup i modernizację taboru oraz infrastrukturę, a także realizując projekty deweloperskie. Uczestnicy panelu zastanowią się jak inwestycje wpłyną na rozwój gospodarki Polski i jakie znaczenie mają one dla społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

5. edycja Kongresu 590 organizowana jest w formule hybrydowej przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, z wykorzystaniem sprawdzonych procedur medycznych i stosowaniu się do obowiązujących obostrzeń.

Więcej informacji na stronie www.kongres590.pl.