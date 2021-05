– To nie jest przypadek, że cały polski eksport rośnie i działa jak dobrze naoliwiona maszyna – mówił podczas otwarcia kongresu Impact’21 premier Mateusz Morawiecki . Podkreślał, że najlepiej widać to w liczbach. W czasie pandemii eksport z USA do Niemiec zmalał o ok. 10 proc., natomiast nasza sprzedaż do zachodniego sąsiada wzrosła o ok. 15 proc. Zdaniem szefa rządu to wystarczający dowód na to, że polskie firmy podnoszą swoją konkurencyjność. Premier dodał także, że produktywność, która będzie głównym determinantem przyszłego wzrostu gospodarczego i podwyżki wynagrodzeń ma się w Polsce dobrze. – Jesteśmy w dobrym punkcie początku wyścigu o zajęcie miejsca w świecie po COVID-19.