W spotkaniu liderów największych partii politycznych wchodzących w skład grupy EKR wezmą udział PiS J. Kaczyński, szefowa Fratelli d'Itallia Giorgia Meloni, szef partii Vox Santiago Abascal. Według rozmówców PAP celem spotkania będzie przeanalizowanie bieżącej sytuacji w grupie EKR oraz rozważenie różnego rodzaju scenariuszy związanych z powiększeniem obecnej, lub stworzeniem nowej centro-prawicowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim.

Jak poinformowało źródło PAP będzie spotkanie jest elementem toczących się negocjacji prowadzonych w Parlamencie Europejskim przez kierownictwo delegacji PiS Ryszarda Legutkę i Tomasza Porębę, wspieranych na poziomie relacji międzyrządowych przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"Celem tych rozmów jest doprowadzenie do pojawienia się w PE pojawiła się realna duża siła centroprawicowa, która będzie w stanie położyć tamę temu skrajnie liberalnemu, skrajnie upolitycznionemu, pełnemu podwójnych standardów i łamania traktatów, obecnego kierunku rozwoju UE. Fratelli d'Itallia zwiększa swoje poparcie, jest już na drugim miejscu w wielu sondażach we Włoszech, a Vox zrobiła świetny wynik w wyborach w Madrycie - to dobry prognostyk na przyszłość" - powiedział rozmówca PAP ze źródeł w partii.

"W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie deklaracji ideowej, w której zostanie określona wspólnota celów i wartości łącząca różne formacje polityczne w Europie. Jest plan, aby na bazie tej deklaracji rozpoczęły się już poważne negocjacje z różnymi partnerami w Europie, których celem będzie wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą na ich zjednoczenie, a tym samym zwiększenie politycznej obecności oraz roli odgrywanej przez nich w Parlamencie Europejskim" - dodał.

Według źródła PAP istotnym elementem planu jest zorganizowanie w kolejnych tygodniach dużego wydarzenia, które byłoby odpowiedzią na rozpoczętą 9 maja w Strasburgu debatę na temat przyszłości Europy.

"Istnieje realna potrzeba wprowadzenia do toczącej się debaty dodatkowych elementów takich jak obrona tradycyjnego modelu rodziny, innego spojrzenia na politykę migracyjną, suwerennego prawa do samostanowienia narodów, czy łamania przez instytucje europejskie podstawowych zapisów traktatów w ramach procesu podejmowania decyzji" - podkreślił rozmówca PAP. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ tgo/