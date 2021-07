Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - zasady

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej informuje, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Rodzice podejmą decyzję, czy chcą wypłacać środki przez rok w wysokości 1 tys. miesięcznie, czy po 500 zł przez 2 lata.

"To rodzice zdecydują, czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę" - mówi minister Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wnioski rozpatrywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się również wypłatą świadczeń. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Szacuje się, że już w pierwszym roku jej obowiązywania wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Maląg: Ustawa będzie konsultowana i procedowana

Rodzinny kapitał opiekuńczy już staje się faktem; po kilku miesiącach od zapowiadania ustawa będzie konsultowana i procedowana. To kolejne miliardy złotych, które trafią do polskich rodzin - powiedziała w środę w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS podczas pikniku "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” w Kaliszu zaznaczyła, że Polska skutecznie realizuje politykę prorodzinną, w której rodzina jest w centrum życia i centrum uwagi.

"Ostatnie pięć lat to dobry czas dla polskich rodzin. Polski Ład dał nam kolejne rozwiązania, takie jak Strategia Demograficzna 2040, pokazując instrumenty, które są potrzebne przede wszystkim, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci" - powiedziała minister Maląg. Jak oświadczyła, "tę politykę będziemy skutecznie realizować".

"Polski rząd gwarantuje to poprzez programy społeczne, które są realizowane i te, które będą" - dodała.

Zaznaczyła, że "polski rząd w pełnym zakresie z pełną odpowiedzialnością realizuje artykuł 18. Konstrukcji RP o tym, że rodzina powinna być otoczona przez państwo wsparciem - macierzyństwo, rodzicielstwo, ale także małżeństwo, jako związek mężczyzny i kobiety".

Minister Maląg podkreśliła ponadto, że rodzinny kapitał opiekuńczy już staje się faktem. "Po kilku miesiącach od zapowiadania ustawa będzie konsultowana i procedowana. To kolejne miliardy złotych, które trafią do polskich rodzin. To jest inwestycja w rodzinę, która stanowi fundament silnego państwa. Rodzina to tak naprawdę polska racja stanu" - zaznaczyła minister.