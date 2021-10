"Ochrona zdrowia nie jest elementem, który należy omawiać tylko z ministrem zdrowia. To premier jest osobą decyzyjną w państwie" – powiedziała na środowej konferencji prasowej przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, występując w imieniu komitetu.

Przekonywała, że premier rządu - przyjmując odpowiedzialność za państwo - bierze również odpowiedzialność za zdrowie i życie Polaków, a minister zdrowia Adam Niedzielski podczas rozmów sprowadził postulaty protestujących medyków "wyłącznie do wynagrodzeń".

Dlatego, jak wyjaśniła, protestujący skierowali do premiera pismo wraz z analizą porozumienia zaproponowanego przez MZ i odrzuconego przez pracowników ochrony zdrowia.

"Zauważyliśmy, że minister zdrowia potrzebuje wsparcia merytorycznego, nie jest też osobą decyzyjną w zakresie finansów państwa i stąd potrzebna jest pomoc pana premiera. Liczymy przede wszystkim na to, że pismo, które przekazaliśmy premierowi, będzie impulsem do działań" – mówiła.

"Zapraszamy premiera w piątek do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Chcemy leczyć, nie protestować. Chcemy rozmawiać, nie dialogować. Chcemy być szanowani i rozumiani" – akcentowała Ptok.

O powrót do rozmów z protestującymi zaapelowali wcześniej w środę do szefa MZ prezesi samorządów zawodów medycznych - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, a także prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.

"Jesteśmy do dyspozycji, wróćmy do rozmów, urealnijmy dialog" – mówili na wspólnej konferencji w Warszawie. "Należy wypracować konsensus, a dopiero później toczyć rozmowy na zespole trójstronnym" – przekonywali.

Na kilku spotkaniach przedstawicieli MZ i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie strony nie doszły do porozumienia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber w wywiadzie dla PAP komentował kilka dni temu, że komitet odrzucił chęć dalszych rozmów. Zapowiedział, że na zespole trójstronnym, w którym są związki zawodowe oraz pracodawcy, będą prowadzone prace m.in. nad wzrostem wynagrodzeń w ochronie zdrowia na kolejne lata.

Kraska: Zapraszamy protestujących medyków na spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Chcemy, by w piątek na posiedzeniu trójstronnego zespołu spotkały się wszystkie strony. Jesteśmy gotowi i zapraszamy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. Na tę chwilę nie przewidujemy obecności premiera - powiedział w środę w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia wystosował w środę do premiera Mateusza Morawieckiego zaproszenie na spotkanie w piątek, argumentując, że "to premier jest osobą decyzyjną w państwie".

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał w RMF FM, że 15 października odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. "Chcemy, by w piątek na posiedzeniu zespołu trójstronnego spotkały się wszystkie strony. To jest jedyne i właściwe miejsce, gdzie powinno dojść do wypracowania porozumienia" - dodał.

"Ubolewamy nad tym, że medycy nie chcą przyjść na spotkanie zespołu trójstronnego. Jesteśmy gotowi i zapraszamy komitet protestacyjny" - powiedział. "Ja z natury jestem optymistą. Myślę, że do tych rozmów w piątek dojdzie i wypracujemy porozumienie" - dodał.

Dopytywany o obecność premiera Mateusza Morawieckiego, Kraska odparł: "na tę chwilę nie przewidujemy obecności pana premiera, ale oczywiście to jest jego decyzja".

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez PAP o dalsze rozmowy rządu z protestującymi przekazał, że wszelkie pełnomocnictwa w zakresie dyskusji z protestującymi medykami ma minister zdrowia Adam Niedzielski i to on jest upoważniony przez premiera do kontynuowania rozmów.

