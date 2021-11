Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta towarzyszy Kongresowi 590 od pierwszej edycji. Przez ten czas zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród pozostał ten sam - wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych. Zostają nią uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach głównych: Lider małych i średnich przedsiębiorstw; Narodowy Sukces; Międzynarodowy Sukces; Odpowiedzialny Biznes i Firma Rodzinna oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Badania+Rozwój oraz STARTUP_PL.

Wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odbędzie się 4 listopada w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Zaraz potem zaproszeni goście będą mogli posłuchać recitalu Mateusza Krzyżowskiego - uczestnika tegorocznego XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Lista nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP ogłoszona jest TUTAJ.

Drugi dzień Kongresu 590 będzie kolejną okazją do spotkania z ekspertami i liderami gospodarczymi. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbędą się debaty dotyczące kluczowych zagadnień dla rozwoju polskiej gospodarki:

Komercjalizacja i wdrożenie zasobów B+R na rynku wewnętrznym (godz. 10-10.45),

Perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Rozwój high-tech w Polsce (godz. 11-11.45),

Czy Polska inspiruje? Sposób kreowania polskich marek na świecie (godz. 13.15-14.00),

Czas na start-up. Wkład innowacyjnych projektów na unowocześnienie gospodarki (godz. 15.15-16.00).

Tego samego dnia o godz. 12.00 Fundacja „Teraz Polska” wręczy wyróżnienia "Promotor Polski". Są one przyznawane od 2017 roku Polakom, którzy poprzez swoje dokonania i osiągnięcia na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju.

O godz. 13.00 uhonorowani zostaną Ambasadorzy Kongresu 590.

O godz. 14.15 nastąpi podpisanie porozumienia dotyczącego powołania Klastra Technologii Kosmicznych przez 20 firm z branży kosmicznej.

Relacje z obydwu dni będą transmitowane na żywo na stronie kongres590.pl.